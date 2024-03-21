مايكروسوفت تطلق أجهزة Surface المزودة بزر Copilot

أطلقت مايكروسوفت حواسيب Surface الأولى المتميزة بزر Copilot المخصص عبر لوحة المفاتيح من أجل الوصول بسرعة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي، وذلك تنفيذًا للوعد الذي قطعته في شهر يناير.

وتعد إضافة الزر الموجود في الجهة اليسرى من مفاتيح الأسهم التغيير الكبير في لوحة مفاتيح الحواسيب منذ عقود.

ولا تعد مايكروسوفت أكبر بائع لأجهزة الحواسيب الشخصية، مع أنها تمتلك نظام التشغيل الأكثر شيوعًا.

وأعلنت لينوفو أجهزة حواسيب تتميز بزر Copilot، كما فعلت دل وإتش بي. وكان جهاز Surface يعد في الماضي بمنزلة عرض لما قد يكون عليه الجهاز العامل بنظام ويندوز.

وتحاول مايكروسوفت توضيح مدى سهولة الحصول على ذكاء اصطناعي توليدي بضغطة زر واحدة مع الجهازين الجديدين، وهما Surface Pro 10 القابل للتحويل للأعمال و Surface Laptop 6 للأعمال.

وعندما يكتب الأشخاص بضع كلمات في Copilot، فإن الخوادم الموجودة في مراكز البيانات تنفذ أعمال الحوسبة اللازمة لصياغة الاستجابة.

وتطلق مايكروسوفت على هذه الأجهزة الجديدة اسم حواسيب الذكاء الاصطناعي. ويسمح الزر الجديد للمستخدمين بفتح لوحة Copilot في أي وقت على الجانب الأيمن من الشاشة.

ويأتي كل حاسوب مزودًا بمعالج Core Ultra من إنتل المتضمن وحدة المعالجة العصبونية، أو NPU، وتتميز أجهزة Surface بوحدة المعالجة العصبونية منذ عام 2019.

وعندما تكون وحدة المعالجة العصبونية هذه موجودة ضمن الحاسوب، فإن الفوائد تشمل استجابات سريعة وأمان أفضل.

وتعمل مزايا الذكاء الاصطناعي المضافة في نظام التشغيل ويندوز 11، مثل النسخ التلقائي للصوت ومحاكاة الاتصال البصري أثناء مكالمات الفيديو، عبر وحدة المعالجة العصبونية، مما يحرر بقية الشريحة لمهام أخرى.

ويبدأ سعر جهازي Surface Pro 10 و Surface Laptop 6 الجديدين من 1200 دولار، ويمكن تهيئتهما بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 64 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت.

ولن تطرح مايكروسوفت نماذج Surface هذه للمستهلكين فورًا، وقالت الشركة: “نحن ملتزمون بالأجهزة الاستهلاكية. يتوافق إنشاء أجهزة يحب الناس استخدامها مع مهمتنا المتمثلة في تمكين الأفراد وكذلك المؤسسات. نحن متحمسون لطرح الأجهزة في السوق التي تقدم تجارب ذكاء اصطناعي لعملائنا”.