كوالكوم تعلن معالجًا جديدًا مزودًا بالذكاء الاصطناعي

أطلقت كوالكوم معالجها الجديد Snapdragon 7+ Gen 3 الهادف إلى تقديم هواتف قوية من الفئة المتوسطة.

ويشهد هذا المعالج زيادة ملحوظة في الأداء، مما يعني أن الأجهزة من الفئة المتوسطة القادمة قد تحصل على ترقية كبيرة.

واعتمدت كوالكوم في تصميم هذا المعالج الجديد على عملية TSMC البالغة دقتها 4 نانومتر.

ويحتوي المعالج وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة تتكون من 4 نوى من نوع Cortex-X4 بتردد قدره 2.8 جيجاهرتز، و 4 نوى من نوع Cortex-A720 بتردد قدره 2.6 جيجاهرتز، و 3 نوى من نوع Cortex-A520 Refresh بتردد قدره 1.9 جيجاهرتز.

وتَعِد كوالكوم بتعزيز أداء وحدة المعالجة المركزية بمقدار 15 في المئة مقارنةً بمعالج Snapdragon 7+ Gen 2.

ولا تحتوي مجموعة الشرائح الجديدة هذه دعمًا لتتبع الأشعة، مع أن كوالكوم تقول إن وحدة معالجة الرسومات تقدم تعزيزًا للأداء بمقدار 45 في المئة مقارنةً بأداء وحدة معالجة الرسومات الموجودة ضن Snapdragon 7+ Gen 2.

ويوفر Snapdragon 7+ Gen 3 مزايا عديدة لوحدة معالجة الرسومات، ويتضمن ذلك دقة فائقة ودعم معدل تحديث يبلغ قدره 120 هرتزًا، مع أنها لا تدعم فك تشفير معيار AV1 الذي يجعل وحدة معالجة الرسومات أكثر كفاءة في بث الفيديو.

وتجلب كوالكوم الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز إلى Snapdragon 7+ Gen 3. وتقول الشركة إن المعالج يدعم نموذج توليد الصور Stable Diffusion، إلى جانب دعم نموذج Gemini Nano.

ويوفر المعالج أيضًا دعمًا للترجمة المتعددة اللغات والمساعدين الافتراضيين والنسخ.

ويتميز Snapdragon 7+ Gen 3 بمعالج إشارة الصورة الثلاثي الذي يمكنه التوفيق بين 3 عدسات بسلاسة، ويعني هذا دعمًا محتملًا للعدسات العالية الدقة، مثل أجهزة استشعار بدقة قدرها 200 ميجابكسل أو عدسات ثلاثية بدقة قدرها 36 ميجابكسل.

وتدعم الشريحة أيضًا التجزئة الدلالية في الوقت الفعلي من أجل إضافة العمق والتفاصيل إلى الصور ومقاطع الفيديو.

ويستخدم Snapdragon 7+ Gen 3 مودم X63 بسرعات تنزيل تصل إلى 4.2 جيجابت في الثانية. ويوفر هذا المودم وظائف، مثل تحسين الاستقبال وتقليل استهلاك الطاقة.

ويدعم Snapdragon 7+ Gen 3 تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K HDR بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية وصور Google Ultra HDR.

ويمكنك أيضًا تسجيل فيديوهات الحركة البطيئة بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل قدره 240 إطارًا في الثانية.

وتضمن ميزة تقليل الضوضاء المتعددة الإطارات الحصول على صور أكثر وضوحًا في الإضاءة المنخفضة.

ويرث Snapdragon 7+ Gen 3 مجموعة الاتصال اللاسلكي FastConnect 7800 من معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، مما يعني الوصول إلى الشبكة اللاسلكية وفقًا لمعيار WiFi 7 مع HBS Multi-Link وقدرات البلوتوث 5.4.

وتشمل المزايا الأخرى الجديرة بالملاحظة في Snapdragon 7+ Gen 3 تحسينًا بمقدار 5 في المئة في كفاءة الطاقة الإجمالية، ودعم ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X ومساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0، والصوت المكاني الغامر.