فيفو تكشف عن هاتفها الذكي T3

كشفت فيفو عن هاتفها الذكي الجديد T3. ويأتي الجهاز مزودًا بمجموعة شرائح Dimensity 7200 وكاميرا بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX882 من سوني.

ويوفر الهاتف مواصفات من الفئة المتوسطة، ويتطابق إلى حد كبير مع هاتف iQOO Z9 الذي أطلقته الشركة قبل بضعة أيام مع تصميم مختلف في الجهة الخلفية.

وتتميز الجهة الأمامية بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وتوفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع، وثقب في المنتصف للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف الذكي مزودًا بمعالج Dimension 7200 المقترن بمقدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة، مع أن التصميم يوحي بوجود كاميرا ثلاثية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن استخدام سوى العدسة الرئيسية التي تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX882 من سوني، إذ إن العدسة الأخرى عبارة عن مستشعر عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف ببطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع FlashCharge بقوة قدرها 44 واطًا من خلال منفذ USB-C.

ولن يحب عشاق الصوت حقيقة عدم وجود منفذ صوتي بقياس قدره 3.5 ملم، مع أن فيفو توفر صوت استريو، إذ تعمل سماعة الأذن بصفتها مكبر صوت ثانٍ.

وتشمل المزايا الرئيسية الأخرى واجهة المستخدم Funtouch 14 المستندة إلى أندرويد 14 مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة وحماية من الغبار والماء وفقًا لمعيار IP54.

ويتوفر هاتف فيفو الجديد بخيارين لونيين هما: Cosmic Blue و Crystal Flake، ويأتي بسعر قدره 240 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت أو بسعر قدره 265 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.