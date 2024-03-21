سامسونج تزيد مدة دعمها لأجهزة المؤسسات

قررت سامسونج منح بعض أجهزتها من فئة إصدار المؤسسة Enterprise Edition دعمًا طويلًا.

ويأتي ذلك بعد أن مددت الشركة دعم البرامج لبعض الهواتف إلى 7 سنوات مع إطلاق سلسلة Galaxy S24، ويشمل ذلك كلًا من تحديثات نظام التشغيل وتصحيحات الأمان.

وتتلقى الأجهزة اللوحية المؤسسية التي من المفترض أن تطلقها سامسونج في عام 2024 أو ما بعده دعمًا لمدة 8 سنوات، ويشمل ذلك جهاز Galaxy Tab Active 5 الذي أطلقته الشركة في شهر يناير.

وتوفر سامسونج الدعم لمدة 7 سنوات لهواتف المؤسسات، مثل Galaxy Xcover 7، تمامًا مثل سلسلة S24 للمستهلكين.

وكانت سامسونج قد وعدت عند إطلاق Galaxy Tab Active و Galaxy Xcover بحصول الجهازين على 4 تحديثات لنظام التشغيل و 5 سنوات من الدعم.

وجاءت هذه الأخبار عبر منشور نشره أحد مسؤولي سامسونج التنفيذيين من هولندا ضمن حساب لينكدإن.

وأوضح المسؤول التنفيذي أن الإصدار المؤسسي من Galaxy Tab Active 5 سيحصل على تحديثات نظام التشغيل والأمان لمدة ثماني سنوات، في حين يحصل النموذج القياسي غير المخصص للمؤسسات على 4 تحديثات رئيسية لنظام التشغيل و 5 سنوات من التحديثات الأمنية.

ولا تعد سامسونج غريبة على دعم أجهزة المؤسسات لمدة أطول، إذ وعدت بمقدار 5 سنوات من التحديثات الأمنية لإصدارات المؤسسات، وذلك عندما مددت دعم التحديثات الأمنية لمدة 4 سنوات للهواتف الرائدة والأجهزة اللوحية وأجهزة هواتف محددة من الفئة المتوسطة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تلتزم فيها الشركة بكل من تحديثات نظام التشغيل والأمان الموسعة لأجهزة إصدار المؤسسات، مع أن الالتزام يقتصر على الأجهزة اللوحية.

ونظرًا إلى أن سامسونج لم تعد تطلق العديد من الإصدارات الخاصة بالمؤسسات من أجهزتها بعد الآن، فمن المرجح أن تظل هذه القائمة صغيرة حتى بعد سنوات قليلة من الآن، كما أنه ليس من الواضح إذا كان هذا التمديد قد ينتقل إلى الأجهزة اللوحية الاستهلاكية.