أوبو تطلق هاتفها الذكي الجديد Realme 12X

أطلقت ريلمي المملوكة لشركة أوبو هاتفها الذكي Realme 12X، وهو العضو الخامس في سلسلة Realme 12، ويتاح الجهاز مبدئيًا في الصين مع خطط لجلبه إلى المزيد من الأسواق.

ويأتي هذا الهاتف الذكي بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها +FHD. وتوفر الشاشة تجربة سلسة بفضل معدل التحديث المتغير البالغ قدره 120 هرتزًا، مما يتيح ضبط معدل التحديث وفقًا للمشهد.

وحصلت الشاشة على شهادة Rheinland للضوء الأزرق المنخفض على مستوى البرنامج. وصممت أوبو شاشة الهاتف لتكون مريحة للعينين ويمكن أن تصل ذروة سطوعها إلى 625 شمعة في المتر المربع.

ويتميز Realme 12X أيضًا بأنه نحيف جدًا، إذ يبلغ سمكه 7.89 ملم، وهو خفيف الوزن، إذ يزن 190 جرامًا.

ومن ناحية الأداء، فإن أوبو زودت الهاتف بمعالج +Dimensity 6100 من ميدياتيك المقترن بذاكرة وصول عشوائي قدرها 12 جيجابايت + 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية لتعدد المهام.

ويدعم الجهاز تقنية نقطة الاتصال المنخفضة الطاقة 5G المطورة ذاتيًا، وهي تقنية يزعم أنها تقلل من استهلاك طاقة نقطة الاتصال بمقدار 32 في المئة.

واجتاز الهاتف الاختبار الاحترافي والصارم لمدة 48 شهرًا لمكافحة التقادم الذي أجراه مختبر ريلمي، مما يوفر تجربة استخدام طويل الأمد لمدة قدرها 4 سنوات.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستندة إلى أندرويد 14، مما يوفر واجهة مستخدم جديدة وسريعة الاستجابة.

وتأتي البطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 15 واطًا. وتوجد كاميرا خلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وحصل Realme 12X على شهادة IP54، مما يعني أنه مقاوم لرذاذ الماء والغبار، ويوجد الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في الجهة الجانبية، مما يجعل عملية فتح القفل سهلة وسريعة.

وتطرح أوبو الهاتف بلونين هما: Blue Bird و Black Jade. ويأتي الهاتف بسعر ترويجي قدره 195 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 225 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، في حين سيرتفع السعر إلى 210 دولارات و 250 دولارًا على التوالي.