أفضل 5 بدائل لهاتف Nothing Phone 2a 

يمتاز هاتف Nothing Phone 2a بتصميمه العصري المختلف تمامًا عن تصاميم الهواتف الذكية الأخرى المتوفرة في السوق، ويتمتع هذا الهاتف بأداء جيد ويضم كاميرا تمتاز بمواصفات قوية، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويُعدّ من أبرز وأحدث هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة. لكن قبل اتخاذ القرار النهائي لشراء هذا الهاتف، من الجيد تعرّف أبرز البدائل المتوفرة في السوق، وتعرّف الفروق بينها وبين هاتف Nothing Phone 2a لاتخاذ القرار المناسب.

ومن أبرز بدائل Nothing Phone 2a التي يمكنك التفكير في اختيارها ما يلي:

1- هاتف Google Pixel 7a:

يحتوي هاتف Nothing Phone 2a على كاميرات بمواصفات جيدة، ولكن إذا كنت تريد هاتفًا متوسطًا يتضمن كاميرا قوية، فسيكون Google Pixel 7a هو المناسب لك.

يمتاز هاتف جوجل بدعمه مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور وتحسينها بعد التقاطها، وهذه المزايا تجعله أفضل من الكثير من هواتف أندرويد المتوسطة ومنها Nothing Phone 2a خاصة للأشخاص الذين يحبون التصوير الفوتوغرافي وتحرير الصور ويبحثون عن هاتف بسعر متوسط يوفر لهم مزايا متعددة للتحرير.

من حيث الحجم، فهو أصغر من Phone 2a؛ إذ يضم شاشة بمقاس قدره 6.1 بوصات، وهذا يجعل استخدامه بيد واحدة أسهل بكثير. ومع ذلك، فإن شاشته ليست ساطعة مثل شاشة Nothing Phone 2a، ولا تدعم معدل تحديث متغير؛ إذ تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن يدعم كلا الهاتفين الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، ولكن هاتف جوجل Pixel 7a يدعم أيضًا الشحن اللاسلكي، وهذه المزية غير متوفرة في هاتف Phone 2a.

يمكنك تعرّف المزيد عن الفروق بين هاتفي Nothing Phone 2a و Pixel 7a في مقال: “5 مزايا يتفوق بها هاتف Nothing Phone 2a على هاتف جوجل Pixel 7a“.

2- هاتف سامسونج Galaxy A55 5G:

توفر شركة سامسونج مجموعة من أبرز الهواتف المتوسطة التي تُعدّ بديلًا ممتازًا لهاتف Nothing Phone 2a، وأحدث هذه الهواتف Galaxy A55 5G الذي يُباع بسعر يقل عن 500 دولار، وهو هاتف يتمتع بمزايا قوية ويُعدّ مناسبًا للمستخدمين من مُختلف الفئات.

يعمل هاتف Galaxy A55 الجديد بمعالج Exynos 1480 من سامسونج، ويحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، كما يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وهي مطابقة لسعة بطارية هاتف Nothing Phone 2a.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف سامسونج Galaxy A55 5G يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف سامسونج Galaxy A55 5G الجديد.. إليك المواصفات والسعر“.

كما يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي Galaxy A55 5G و Nothing Phone 2a” لتتعرّف أبرز الفروق بينه وبين هاتف Nothing Phone 2a.

3- هاتف Nothing Phone 2:

يُعدّ Nothing Phone 2 بديلًا ممتازًا عن هاتف Nothing Phone 2a لأي شخص تعجبه تصاميم هواتف Nothing بنحو عام التي تتضمن واجهة Glyph، وليس لديه مشكلة في دفع مبلغ إضافي للحصول على هاتف يتمتع بأداء أقوى من أداء Nothing Phone 2a.

يعمل Nothing Phone 2 بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 الذي يتمتع بقوة كبيرة يتفوق بها على معالج Dimensity 7200 Pro الذي يعمل به هاتف Nothing Phone 2a.

ويضم كلا الهاتفين كاميرات بالمواصفات نفسها، لذلك ستكون جودة الصور ومقاطع الفيديو متشابهة. ومع ذلك، فإن جودة التصنيع أفضل بنحو ملحوظ في Nothing Phone 2، فهو أكثر متانة من الطراز الجديد.

يمكنك تعرّف أبرز الفروق بين هاتفي Nothing Phone 2 و Nothing Phone 2a في مقال: “أبرز الفروق بين هاتفي Nothing Phone 2a و Nothing Phone 2“.

4- هاتف OnePlus 12R:

OnePlus 12R الهاتف الأحدث في سلسلة R المتوسطة من ون بلس، ويشترك مع هاتف Nothing Phone 2a في بعض المواصفات، وأبرزها: حجم الشاشة وسعة ذاكرة التخزين الداخلية، لكنه يعمل بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به هاتف Nothing، ويدعم الشحن بسرعة تفوق سرعة الشحن في هاتف Nothing؛ مما يجعله من أفضل بدائل Nothing Phone 2a لأي شخص يبحث عن هاتف أندرويد متوسط يعمل بمعالج قوي، ويدعم الشحن السريع.

ومع ذلك فإن هاتف ون بلس أغلى من هاتف Nothing؛ إذ يُباع هاتف Nothing Phone 2a بسعر يبدأ من 329 يورو، ويُباع هاتف OnePlus 12R بسعر يبدأ من 500 دولار.

يمكنك تعرّف المزيد حول الفروق البارزة بين هاتفي Nothing Phone 2a و OnePlus 12R في مقال: “مقارنة بين هاتفي Nothing Phone 2a و OnePlus 12R“.

5- هاتف Redmi Note 13:

يُعدّ هاتف Redmi Note 13 من أحدث هواتف أندرويد المتوسطة التي أطلقتها شركة شاومي، ويُعدّ بديلًا لهاتف Nothing Phone 2a للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف أندرويد متوسط يُباع بسعر لا يزيد على 250 دولارًا.

يشترك كلا الهاتفين بحجم الشاشة، وسعة البطارية، وسعة ذاكرة التخزين الداخلية، ويتمتع هاتف Redmi Note 13 بأداء جيد ويضم نظام كاميرا يمتاز بمواصفات قوية، ومعالجًا أسرع من المعالج الذي يعمل به الطراز السابق، بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن السريع.

يمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف Redmi Note 13 في مقال: “مراجعة شاملة لهاتف شاومي Redmi Note 13“.