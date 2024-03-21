أسهل الطرق للحفاظ على أمان شبكة الواي فاي المنزلية 

تتزايد التهديدات الإلكترونية بنحو مستمر في الوقت الحالي؛ مما يجعل الحفاظ على أمان شبكة الواي فاي المنزلية أمرًا ضروريًا لحماية خصوصيتنا، وضمان سلامة الأجهزة المتصلة بالشبكة.

ومع أنه لا توجد طريقة مضمونة للحفاظ على شبكة الواي فاي المنزلية آمنة تمامًا، فإن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعلها أكثر أمانًا؛ إذ يمكنك اتباع بعض الطرق السهلة لتقليل احتمالية تعرّض شبكة الواي فاي المنزلية إلى القرصنة وسرقة البيانات، والحفاظ على خصوصيتها، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي:

1- إنشاء كلمات مرور مُعقدة:

عند إعداد شبكة الواي فاي المنزلية، من المحتمل أن يأتي جهاز التوجيه مع كلمة مرور مُعدّة سابقًا للوصول الأولي. وتكون كلمة المرور المضافة من اختيار الشركة المُصنعة لتسهيل الوصول إلى الإعدادات الموجودة في جهاز التوجيه الخاص بك.

من المعروف أن كلمات المرور هذه سهلة الاكتشاف ولا يُقصد بها أن تكون حلًا طويل المدى لأمن الشبكة، لذا عليك اختيار كلمة مرور مختلفة عن تلك التي جاءت مع جهاز التوجيه، ويجب أن تكون كلمة المرور الجديدة معقدة ولا تتضمن أرقامًا تشير إلى تاريخ ميلادك أو تواريخ معينة يمكن اكتشافها بسهولة.

2- إنشاء اسم جديد للشبكة:

عند تثبيت جهاز توجيه لاسلكي جديد يكون له اسم من اختيار الشركة المُصنعة، ولكن يجب عليك اختيار اسم جديد للشبكة لا يرتبط باسمك أو عنوانك؛ لأن هذا سيساعد في زيادة صعوبة العثور على شبكتك اللاسلكية واقتحامها.

3- إيقاف تشغيل أدوات التحكم من بُعد:

تسمح معظم أجهزة التوجيه بتفعيل خيار تغيير الإعدادات من بُعد؛ مما يسمح لك بإدارة أذونات وإعدادات الجهاز من حاسوب غير موصول بالجهاز. بالإضافة إلى ذلك، تسمح العديد من أجهزة التوجيه لأي جهاز يتصل بها بالوصول إلى الإعدادات دون استخدام كلمة مرور؛ مما يسمح لك بالضغط على زر معين على المودم الخاص بك للاتصال الفوري دون إدخال كلمة مرور.

ومع أن هذه المزايا يمكن أن تكون مريحة لك؛ لأنها تُسهل التحكم في إعدادات جهاز التوجيه، فإنها أيضًا تسمح لأي شخص بالوصول إلى شبكتك دون علمك. ويمكن أن يساعد تعطيل هذه المزايا في تعزيز أمان شبكة الإنترنت اللاسلكية المنزلية.

4- استخدام التشفير:

يُعدّ تشفير شبكة الواي فاي المنزلية أمرًا سهلًا عند استخدام أجهزة التوجيه الحديثة؛ إذ يمكنك تفعيل تشفير WPA 3 أو WPA 2 ضمن إعدادات الشبكة.

لا تدعم أجهزة التوجيه القديمة خيارات التشفير هذه، وهي أقل أمانًا بكثير من الأجهزة الحديثة، ونتيجة لذلك يؤدي استخدام جهاز توجيه قديم إلى جعل شبكة الإنترنت معرّضة للخطر.

5- استخدام جدار الحماية:

جدار الحماية (firewall) من الإعدادات الافتراضية التي تأتي مُفعّلة عادةً في جهاز التوجيه؛ إذ تأتي معظم أجهزة التوجيه مع جدار حماية للمساعدة في حماية شبكة الواي فاي والأجهزة المتصلة، ومع ذلك يجب عليك التحقق من تشغيله لتحسين أمان شبكة الواي فاي المنزلية.