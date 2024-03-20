ZTE تطلق هاتفها الذكي الجديد Changxing 60

أعلنت ZTE رسميًا هاتفها الذكي الجديد Changxing 60 في سوقها المحلية في الصين.

ويعد الجهاز الجديد من الشركة بمنزلة هاتف من الفئة الأساسية، مع أنه يبدو أنه يتمتع بتصميم مشابه تمامًا لهاتف هواوي الرائد لعام 2020 المسمى Mate 40 Pro.

ويأتي جهاز Changxing 60 خلفًا لجهاز Changxing 50 الذي أطلقته ZTE في العام الماضي.

ويتميز جهاز Changxing 60 بمعالج UNISOC T7520 الذي يمتلك 4 نوى للأداء من نوع A76 مع 4 نوى للكفاءة من نوع A55، ويبلغ الحد الأقصى للتردد مقدار 2.2 جيجاهرتز، وهو يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويقترن المعالج بما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4X، مما يضمن تعدد المهام بسلاسة لمعظم المستخدمين.

كما يأتي الجهاز مزودًا بمساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 قدرها 128 جيجابايت قابلة للتوسعة باستخدام بطاقة microSD.

وتتميز الجهة الخلفية من الهاتف بما تسميه ZTE باسم وحدة كاميرا Space Star Ring، التي تضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

ويعد هذا الجهاز بمنزلة هاتف ذكي متكامل، مع أنه يمتلك واجهة مستخدم تسعى إلى إبقاء الأمور في حدها الأدنى ولا تصل إلا مع التطبيقات الشائعة الاستخدام، مما يجعله أقرب إلى الهاتف غير الذكي.

وتتبع تطبيقات النظام أيضًا فلسفة التصميم البسيطة هذه، مع أن المظهر الجمالي الخارجي للهاتف يبدو أكثر تميزًا بعض الشيء.

ويبدو Changxing 60 من الجهة الخلفية وكأنه نسخة منخفضة السعر من جهاز هواوي المسمى Mate 40 Pro.

ويعمل جهاز Changxing 60 الجديد بواجهة المستخدم MyOS 13 المستندة إلى أندرويد 13. وتشمل المزايا البارزة الأخرى راديو FM ومنفذ USB من النوع C ومنفذًا صوتيًا بقياس قدره 3.5 ملم.

وزودت ZTE الهاتف ببطارية بسعة قدرها 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 5 واط فقط.

ويتوفر الهاتف بعدة خيارات لونية، هي اللون الأزرق Sky Blue واللون الرمادي Meteorite Gray واللون البرتقالي Mars Orange.

ويأتي الجهاز بسعر قدره 125 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، في حين تأتي نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر قدره 150 دولارًا.