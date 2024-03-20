SK Hynix تبدأ إنتاج أُولى رقاقات ذاكرة HBM3E بكميات ضخمة

أعلنت شركة SK Hynix بدء الإنتاج الضخم لذاكرة الجيل القادم HBM3E، وهي أحدث جيل من ذواكر عرض النطاق الترددي العالي (HBM) المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ يتوقع توريدها إلى العملاء منذ نهاية شهر مارس.

وقد كشفت الشركة النقاب عن نجاحها في تطوير ذاكرة HBM3E قبل سبعة أشهر فقط. وبكونها أول مزوِّد بذاكرة HBM3E، تواصل SK Hynix نجاحها السابق مع ذاكرة HBM3 إذ تؤكد الأرقام أن الشركة حققت أرباحًا ضخمة من مبيعاتها.

وتشير التوقعات أيضًا إلى أن ذاكرة HBM3E ستحقق مبيعات كبرى خاصة مع الإقبال الهائل للشركات الصانعة لوحدات معالجة الرسوم المخصصة للذكاء الاصطناعي.

وتتوقع SK Hynix أن يساعد الإنتاج الضخم لذاكرة HBM3E – إلى جانب خبرتها أيضًا كمزود رئيسي في مجال ذاكرة HBM3 – في ترسيخ ريادتها في مجال ذاكرة HBM المخصصة لمجال الذكاء الاصطناعي.

وتعد ذاكرة HBM3E واحدة من أفضل الذواكر المطلوبة لوحدات معالجة الرسوم المخصصة للذكاء الاصطناعي، فإنها قادرة على معالجة ما يصل إلى 1.18 تيرابايت من البيانات/ الثانية، وهو ما يعادل معالجة أكثر من 230 فيلمًا بدقة عرض قدرها Full-HD في ثانية واحدة.

ولكون ذاكرة الذكاء الاصطناعي تعمل بسرعة عالية جدًا، فإن التحكم في الحرارة يعد خاصية مطلوبة في ذواكر الذكاء الاصطناعي. وقد تحسنت ذاكرة HBM3E من شركة SK Hynix بنسبة تصل إلى 10% في أداء تبديد الحرارة، مقارنةً بالجيل السابق، وذلك بعد اعتماد الشركة تقنية تصنيع MR-MUF المتقدمة.