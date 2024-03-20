Linktree تتيح لك إبراز الروابط عبر وظيفة التخطيط

قدمت لينك تري Linktree مزايا جديدة، ويشمل ذلك تخطيطًا مميزًا لتسليط الضوء على الروابط بصورة فضلى، والقدرة على جلب المنشورات الحديثة من إنستاجرام ودعم صورة الحساب الأكثر وضوحًا.

وقالت منصة الروابط الموجودة في السيرة الذاتية القابلة للنقر إن التصميم المميز الجديد يعد رائعًا لتسليط الضوء على روابط معينة.

وعندما تحدد “التخطيط المميز” لرابط ما، فإنه يتوسع تلقائيًا من خلال معاينة المحتوى للروابط من يوتيوب وتيك توك وسبوتيفاي وإنستاجرام.

وفي شهر يناير، قدمت Linktree ميزة تجلب تلقائيًا المنشورات الحديثة من يوتيوب وتيك توك.

وتعمل المنصة الآن على توسيع نطاق الدعم ليشمل إنستاجرام، مع دعم ما يصل إلى 6 من أحدث المنشورات والمقاطع من حسابك.

وتوسع المنصة أيضًا الدعم لصورة حساب أكبر، وتعرض الميزة الجديدة صورة كبيرة في حسابك تتوافق مع نظام ألوان صفحتك بدلًا من وجود صورة دائرية صغيرة للحساب.

وتقدم Linktree أيضًا ميزة جديدة تسمى “الروابط النصية” لعرض النص في الحساب. وقالت المنصة إن هذا يساعد المستخدمين في عرض معلومات، مثل السيرة الذاتية التفصيلية أو ساعات العمل أو ما تكتبه عادةً عبر مدونتك.

وأُسست المنصة في عام 2016، وتوفر صفحة ربط مرجعية لمختلف الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي بمنزلة صفحة مقصودة للشخص أو الشركة تتضمن جميع الروابط الاجتماعية.

واستوحيت فكرة المنصة من انزعاج المطورين من منصات التواصل الاجتماعي التي لا تسمح بالارتباطات التشعبية المتعددة.

وأطلقت المنصة في وقت سابق من هذا الشهر برنامجها للتجارة الاجتماعية مع شركاء، مثل سيفورا و Revolve و Urban Outfitters.

ويساعد البرنامج المبدعين في الحصول على إيرادات المبيعات المتوفرة عبر منصات، متجر تيك توك.

وقالت المنصة إنها تقدم للمبدعين المشاركين معدلات عمولة تتراوح بين 12 في المئة و 15 في المئة من خلال روابط التسويق بالعمولة.

ويصبح بإمكان مستخدمي Linktree البالغ عددهم نحو 47 مليونًا إضافة واجهات متاجر إلى صفحات الحساب.