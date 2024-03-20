يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة هائلة في مختلف مجالات العمل، ومن أهمها تنظيم سير العمل وتحسين كفاءته، فمن خلال تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة العديد من المهام الروتينية التي تستغرق وقتًا طويلاً، مثل: كتابة التقارير، والرد على رسائل البريد الإلكتروني، وترتيب المواعيد، وغيرها الكثير، مما يساعدنا في التركيز في الأمور المهمة وتحقيق المزيد من الإنجازات، وتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

إليك 6 أدوات ذكاء اصطناعي تساعدك في تنظيم عملك:

1- أداة NotebookLM:

NotebookLM هي أداة ذكاء اصطناعي جديدة من جوجل تهدف إلى تحسين عملية تدوين الملاحظات، وتستند في عملها إلى نموذج (Gemini Pro) لفهم المستندات على نحو أفضل وتنفيذ المهام التي تتطلب مهارات التفكير المنطقي.

توفر لك أداة (NotebookLM) الوقت الذي تقضيه في تلخيص المعلومات وتحليلها، مما يسمح لك بالتركيز في كتابة أفكارك، كما تساعدك في فهم المعلومات بنحو أفضل من خلال تلخيصها والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها، مما يساعدك في أن تصبح أكثر إنتاجية في كتابة الملاحظات وإنجاز المهام.

2- أداة Reclaim.ai:

إذا كنت تواجه صعوبة في جدولة يومك بسبب كثرة المواعيد والاجتماعات والمهام اليومية، فأداة (Reclaim.ai) هي الحل المثالي لك؛ إذ تستخدم الذكاء الاصطناعي لضبط جدولك تلقائيًا بناءً على المهام والمشاريع والأحداث الموجودة في قائمة المهام الخاصة بك من خلال مزامنتها مع تطبيق تقويم جوجل (Google Calendar).

وتمتاز هذه الأداة بأنها يمكنها المزامنة مع العديد من تطبيقات العمل، وإدارة المشاريع، مثل: سلاك (Slack)، وAsana، وClickUp، وTodoist، وJira، وLinear، وGoogle Tasks، وغيرها الكثير.

ولكن أهم ما يميز هذه الأداة هو قدرتها على التكيف مع التغييرات المستمرة في جدولك، إذ يمكنها إعادة جدولة مهامك تلقائيًا بناءً على أي تغييرات تحدث خلال يومك، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تريد تخصيص وقت لتناول الغداء يوميًا أو للراحة فبدلًا من تحديد وقت معين يتعارض مع جدولك يمكن لهذه الأداة كل يوم اختيار وقت مناسب لك يتراوح بين 30 و45 دقيقة يتناسب مع جدولك.

3- أداة Krisp.ai:

يُطلق على أداة (Krisp.ai) اسم (المساعد الشخصي للاجتماعات)، إذ تساعدك هذه الأداة في زيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد في أي اجتماع عمل عبر الإنترنت من خلال مزايا النسخ التلقائي للاجتماعات، وإزالة ضوضاء الخلفية التي تُعد من أكثر عوامل التشتت شيوعًا التي يمكن أن تعيق اجتماعاتك وسير عملك.

تمتاز هذه الأداة بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لنسخ الاجتماعات عبر الإنترنت تلقائيًا وتلخيصها لسهولة المشاركة، وبالإضافة إلى ذلك تتعرف أصوات الضوضاء غير المرغوب فيها وتزيلها من الخلفية، مثل: صوت مكيفات الهواء أو محادثات زملاء العمل، وضوضاء المرور وأصوات الكلاب، مما يساعدك في تحسين جودة الصوت في الاجتماعات المهمة عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، تتوافق أداة (Krisp.ai) مع العديد من تطبيقات مكالمات الفيديو الشائعة، مثل: Google Meet، وMicrosoft Teams، وZoom، وSkype وغيرها.

4- أداة Perplexity.ai:

إذا كنت تبحث عن حل مشكلة ما متعلقة بعملك أو تسعى إلى تعلم شيء جديد، فإن أداة (Perplexity.ai) ستكون خيارًا مثاليًا لك؛ لأنها عبارة عن محرك بحث قوي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات مباشرة وموثوقة، ويستخدم النماذج اللغوية الكبيرة مثل: (GPT-3) لفهم الأسئلة بعمق وتقديم معلومات مفصلة مع ذكر المصادر.

يمكن أن تساعدك أداة (Perplexity.ai) أيضًا في تلخيص المعلومات تلقائيًا من الوثائق والمواقع الإلكترونية، مما يوفر لك الوقت والجهد، كما يمكنها مساعدتك في إنشاء محتوى إبداعي، مثل: المقالات والقصص والتقارير.

5- أداة Slidesgo:

تستند أداة (Slidesgo) في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء عروض تقديمية احترافية وجذابة، إذ توفر لك مجموعة واسعة من القوالب المصممة سابقًا، وتقدم لك اقتراحات ذكية حول التصميم والمحتوى.

تتيح لك هذه الأداة تخصيص القوالب بسهولة لتناسب احتياجاتك وأسلوبك، كما يمكنك مشاركة عروضك التقديمية مع الآخرين للعمل عليها معًا.

6- أداة Spark Mail:

تُعدّ أداة (Spark Mail) واحدة من أفضل أدوات الإنتاجية، إذ تساعدك في تنظيم بريدك الإلكتروني وإدارة وقتك بنحو أكثر فعالية.

تستخدم أداة (Spark Mail) الذكاء الاصطناعي لفرز بريدك الإلكتروني تلقائيًا إلى فئات مختلفة، مثل: العمل، والشخصي، والاجتماعي، ولمساعدتك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني بسرعة من خلال اقتراح الكلمات والعبارات، وإعادة صياغة الرسائل وتصحيحها، ويمكنها أيضًا أن تقترح عليك أسلوب الكتابة (Tone) المناسب، كما يمكنها تذكيرك بالرد على رسائل البريد الإلكتروني المهمة لاحقًا.