هونر تكشف عن ساعتها الذكية Honor Watch GS 4

كشفت شركة هونر رسميًا عن ساعتها الذكية الجديدة Honor Watch GS 4 بتصميم نحيف وحافات منحنية تضفي مظهرًا أنيقًا، بالإضافة إلى راحة في الاستخدام.

وتتوفر الساعة بثلاثة ألوان، هي الذهبي والفضي والأسود، تغطي الجسم المعدني للساعة مع خيارات متعددة للسوار من الجلد أو السيليكون.

وتحتوي ساعة هونر Honor Watch GS 4 على شاشة دائرية من نوع أمولد قياسها 1.43 إنش بدقة قدرها 466 × 466 بكسلًا، وتقدم هونر أكثر من 8000 واجهة للساعة للتبديل بينها على نحو مستمر.

وتضم الساعة ذاكرة عشوائية قدرها 32 ميجابايت مع سعة تخزين قدرها 4 جيجابايت، وتعمل الساعة الذكية بسلاسة مع الأجهزة المحمولة بنظام أندرويد 9 أو iOS 11 فما أحدث.

وتتميز الساعة الذكية ببطارية قوية يمكنها الصمود حتى 14 يومًا، كما تدعم البطارية الشحن السريع الذي يتيح 24 ساعة من الاستخدام عند شحن البطارية لمدة قدرها خمس دقائق فقط.

وتأتي ساعة Honor Watch GS 4 بعدة حساسات عالية الدقة لقياس معدل ضربات القلب، وضغط الهواء بالإضافة إلى حساس التسارع والجيروسكوب والإضاءة المحيطة، وغيرها.

وتدعم الساعة الذكية نظام تحديد المواقع GPS وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، والمكالمات عبر بلوتوث.

وتقدم الساعة الذكية أكثر من 100 وضع رياضي، وهي مقاومة للماء بمعيار 5ATM، وتعمل بسلاسة مع تطبيق HONOR Health في الأجهزة المحمولة لتتبع الصحة، إذ يمكن من خلاله متابعة معدل ضربات القلب وقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم ومراقبة مستوى التوتر ومتابعة النوم وغيرها.

وتطرح هونر ساعتها الذكية بسعر يبدأ من 150 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.