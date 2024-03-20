هاتف Zenfone 11 Ultra الجديد من أسوس.. إليك المواصفات والسعر

يأتي هاتف أسوس Zenfone 11 Ultra الجديد مع تحديثات كبيرة مقارنةً بالطراز السابق Zenfone 10؛ إذ غيرّت أسوس التصميم ليصبح مشابهًا لتصميم هاتف ROG Phone 8 Pro، ويأتي هذا الهاتف بحجم أكبر بكثير من الطراز السابق، كما حصل على ترقية في نوع المعالج؛ إذ يعمل هذا الهاتف بأحدث المعالجات من كوالكوم، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

يضم Zenfone 11 Ultra شاشة كبيرة ومشرقة تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، ويحتوي على بطارية كبيرة تدعم الشحن السلكي السريع.

وفيما يلي، سنوضح جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف أسوس Zenfone 11 Ultra الجديد:

التصميم:

اختارت أسوس تصميمًا مختلفًا تمامًا عن طرز Zenfone السابقة؛ إذ يأتي Zenfone 11 Ultra بتصميم قريب من تصاميم طرز ROG المصممة للألعاب، كما أنه أكبر من الطراز السابق بنحو ملحوظ، ويأتي مع شاشة مسطحة بمقاس قدره 6.78 بوصات.

تغطي الجهة الخلفية طبقة زجاجية غير لامعة وتظهر عليها خطوط لامعة؛ مما يضيف لمسة مميزة. وتظهر في الجهة اليُسرى العلوية من الجهة الخلفية عدسات الكاميرا الخلفية محاطة بإطار بارز.

ومن الأشياء اللافتة في التصميم أن جميع المنافذ موجودة في الجهة السفلية، حيث ستجد منفذًا من نوع USB-C في الجهة اليُسرى السفلية، ومدخلًا لبطاقة SIM، وبجانبها مكبر الصوت، بالإضافة إلى منفذ لسماعة الرأس يأتي بمقاس قدره 3.5 ملم.

بنحو عام، يتمتع هذا الهاتف بتصميم بسيط وأنيق قريب من تصميم هاتف ROG Phone 8 Pro؛ إذ ستلاحظ أن شكل إطار الكاميرا، والحجم الإجمالي للهاتف، والشاشة، وتصميم الأزرار، كلها متطابقة بين الهاتفين.

الشاشة:

يضم هاتف Zenfone 11 Ultra شاشة بقياس قدره 6.78 بوصات، وتأتي من نوع (LTPO AMOLED)، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة قدرها 388 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع يبلغ أقصاه 2500 شمعة في المتر المربع.

تدعم شاشة هذا الهاتف معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، كما تدعم تقنية (HDR10)، وخاصية التشغيل الدائم (Always-on display)، وهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass Victus 2) لحمايتها.

هناك العديد من الإعدادات لضبط الألوان في الشاشة؛ إذ يمكنك الاختيار من (الألوان المثلى) Optimal، أو (الطبيعية) Natural أو (السينمائية) Cinematic، أو (المعيارية) Standard.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تفعيل خاصية (Always-On) لإبقاء الشاشة مضاءة دائمًا، أو تفعيل مزية (Lift to check phone) ليُضيء الهاتف تلقائيًا عند رفعه، أو خاصية (Smart Screen) لإبقاء الشاشة مضاءة عندما تنظر إليها.

الكاميرا:

يضم هاتف Zenfone 11 Ultra كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: واسعة وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9.

واسعة وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9. العدسة الثانية: مقرّبة وتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

مقرّبة وتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4. العدسة الثالثة: فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. الكاميرا الأمامية: واسعة وتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.5.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K، وأما الكاميرا الأمامية فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

تُنتج كاميرا هذا الهاتف صورًا واضحة وعالية الجودة والدقة في النهار وفي ظروف الإضاءة المرتفعة، وأما في ظروف الإضاءة المنخفضة فيُفعّل الهاتف تلقائيًا الوضع الليلي عندما يكتشف أن الضوء غير كافٍ، ويمكنك الحصول على نتائج جيدة إذا كانت يدك ثابتة في أثناء التصوير، ولكن بنحو عام، لا يقدم Zenfone 11 Ultra المستوى نفسه الذي تقدمه الهواتف الذكية الرائدة الأخرى عندما يتعلق الأمر باللقطات الليلية؛ إذ تميل الكاميرا إلى تحويل اللون الأحمر إلى اللون الأرجواني، وأحيانًا تنتج صورًا مُعالجة بنحو مفرط.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Zenfone 11 Ultra الجديد من أسوس بواحد من أحدث المعالجات من كوالكوم وهو معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750).

يأتي هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، ويقترن الطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، وأما الطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت فيقترن بذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

يتمتع هاتف أسوس الجديد بأداء مميز وقوي، وهو مناسب لممارسة الألعاب الكثيفة، والقيام بجميع المهام اليومية السهلة والمتوسطة والكثيفة، مثل: تصفح الويب، والتصوير، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث المحتوى المرئي عبر يوتيوب وتطبيقات البث الأخرى.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أضافت أسوس بعض مزايا الذكاء الاصطناعي إلى التطبيقات المختلفة في الهاتف، فقد ركزت أسوس إلى حد كبير في الذكاء الاصطناعي الذي يعزز تأثير Bokeh في وضع الفيديو الرأسي ويساعد في تتبع الوجه، وتشمل المزايا الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تحويل الصوت إلى نص وترجمة المكالمات وإلغاء الضوضاء.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف أسوس Zenfone 11 Ultra على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 39 دقيقة.

تدعم بطارية هذا الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

يستمر هذا الهاتف بالعمل مدة قدرها 16 ساعة من تصفح الويب، ولمدة تصل إلى 14 ساعة من بث محتوى الفيديو في يوتيوب، ولمدة قدرها 8 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف Zenfone 11 Ultra بسعر يبدأ من 900 دولار، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والبرتقالي، والأزرق، والرمادي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف أسوس Zenfone 11 Ultra الجديد:

المواصفات Zenfone 11 Ultra المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة 6.78 بوصات من نوع (LTPO AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والبرتقالي، والأزرق، والرمادي. الوزن 224 جرامًا. السعر يبدأ من 900 دولار.