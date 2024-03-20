ميدياتيك تتعاون مع إنفيديا لمنافسة سامسونج وكوالكوم

أعلنت ميدياتيك أنها دخلت في شراكة مع إنفيديا لتصنيع 4 شرائح جديدة للسيارات المتصلة والذاتية القيادة.

وتتنافس رقاقات سلسلة Dimensity Auto Cockpit مع رقاقات السيارات من كوالكوم وسامسونج.

وتحتوي سلسلة Dimensity Auto Cockpot الجديدة للشركة 4 شرائح، وهي Dimensity CM-1 و Dimensity CV-1 و Dimensity CX-1 و Dimensity CY-1.

وتستخدم هذه الرقاقات نوى وحدة المعالجة المركزية V9-A من ARM ووحدة معالجة الرسومات RTX من إنفيديا، وتدعم منصة البرمجيات DRIVE OS من إنفيديا وتشغل نظام المعلومات والترفيه وغيره من الذكاء داخل السيارات المتصلة.

وتشغل تقنية إنفيديا معالجة الذكاء الاصطناعي عبر هذه الرقاقات، وتستخدم للترفيه والملاحة واحتياجات المعلومات العامة.

ووفقًا للشركة، توفر الرقاقات الجديدة تجربة آمنة ومسلية مع دعم العديد من الكاميرات والشاشات وتنسيقات الصوت، بالإضافة إلى أحدث إمكانات الرسومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويمكن لوحدة معالجة الرسومات تشغيل 4 شاشات عالية الدقة. وتزعم شركتا ميدياتيك وإنفيديا أن الرقاقات الجديدة يمكنها أيضًا دعم الألعاب داخل السيارة، مع رسومات تتبع الأشعة.

كما أنها تدعم بث الوسائط والمكالمات الصوتية والمرئية بوضوح معزز بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانية مراقبة الأشخاص داخل السيارة للحصول على عناصر تحكم طبيعية وواجهة مستخدم مدركة للنظرات.

وتعد Dimensity CV-1 بمنزلة شريحة للسيارات الأساسية، في حين أن Dimensity CM-1 مخصصة للسيارات من الفئة المتوسطة، مع تخصيص Dimensity CV-1 للسيارات الراقية، وتخصيص Dimensity CX-1 للسيارات المتميزة.

وتستطيع هذه الرقاقات تشغيل أنظمة تشغيل متعددة في الوقت نفسه في المحاكاة الافتراضية، ويشمل ذلك أندرويد أوتو ولينكس و QNX.

وتدعم الرقاقات الجديدة أيضًا ما يصل إلى 10 كاميرات وأجهزة استشعار أخرى للمساعدة في القيادة.

ويمكن لمعالج إشارة الصورة المدمج معالجة مشاهد من نوع HDR في الوقت الفعلي.

وتشتمل مزايا الاتصال مودم الجيل الخامس المدمج، والشبكات غير الأرضية للاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية لمكالمات ورسائل الطوارئ)، و Wi-Fi 7، و GNSS، والبلوتوث.

وتجمع منتجات Dimensity Auto Cockpit بين الملكية الفكرية المرخصة من Arm والملكية الفكرية المرخصة من ميدياتيك، وخبرة الرسومات والبرمجيات من إنفيديا.