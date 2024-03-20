مايكروسوفت تعين مصطفى سليمان رئيسًا لقطاع الذكاء الاصطناعي

أعلنت مايكروسوفت رسميًا تعيين مصطفى سليمان، رائد الذكاء الاصطناعي والمؤسس المشارك لشركة DeepMind المملوكة لجوجل، رئيسًا لقطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة.

ويُعد مصطفى سليمان أحد أبرز الشخصيات المعروفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو بريطاني الجنسية ينتمي لأسرة من أب سوري وأم بريطانية، ويُعد أحد المؤسسين الأصليين لشركة DeepMind المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عام 2010، وهي الشركة الذي استحوذت عليها جوجل لاحقًا عام 2014، وأُوكل إليها تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وكان سليمان قد غادر جوجل عام 2022 ليؤسس شركة أخرى تُسمى Inflection AI، وهي شركة متخصصة في مجال تطوير الأجهزة والبرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، عبر منشور في المدونة الرسمية للشركة، إنه متحمس للغاية لإعلان انضمام مصطفى سليمان وكارين سيمونيان إلى مايكروسوفت، من أجل تشكيل منظمة جديدة تسمى Microsoft AI، تركز على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة مثل مساعد Copilot وغيره من منتجات الذكاء الاصطناعي والأبحاث المرتبطة به.

وأضاف ناديلا أن سليمان سيشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت والرئيس التنفيذي لشركة Microsoft AI، وسينضم إلى فريق القيادة العليا للشركة.

وينضم سليمان إلى مايكروسوفت مع كارين سيمونيان، المؤسس المشارك لشركة Inflection AI، الذي سيشغل منصب كبير العلماء في Microsoft AI تحت قيادة سليمان، بالإضافة إلى عدد من العاملين في شركة Inflection AI.

ومن جهته، قال سليمان في منشور له عبر منصة إكس، إنه سيقود كافة أبحاث الذكاء الاصطناعي ومنتجاته الموجهة إلى المستهلكين، ومنها كوبيلوت وبينج وإيدج.

وتباينت ردود الأفعال بعد إعلان سليمان رئيسًا لقطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، إذ عدها مراقبون خطوة مرحبًا بها، في حين أبدى محللون تخوفهم من انضمام شخصية بازرة مثل سليمان إلى مايكروسوفت، إذ قد يعزز ذلك من سطوتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومع أن سليمان له الكثير من الإسهامات في مجاله، لكنه شخصية مثيرة للجدل فيما يتعلق بقيادة الفرق، إذ اُتهم سابقًا بإساءة معاملة الموظفين والتنمر عليهم في أثناء عمله في جوجل.

وكانت مايكروسوفت قد عينت نهاية العام الماضي سام ألتمان بعد إقالته من شركة OpenAI لقيادة قسم جديد للذكاء الاصطناعي في الشركة، قبل أن يعود ألتمان سريعًا إلى منصبه كرئيس تنفيذي لشركة OpenAI.