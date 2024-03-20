فيسبوك تعيد إحياء إحدى مزاياها الأولى بعد إخفائها

أعادت فيسبوك إحياء ميزة “النكز” Poke بعد زيادة شعبيتها بين المستخدمين الشباب، وأضافت منصة التواصل الاجتماعي زر النكز إلى تصميم موقع الويب بحيث يكون أكثر وضوحًا عبر نسخة الويب أو في التطبيق.

وعدلت فيسبوك التصميم في أوائل عام 2024 مما جعل زر النكز أكثر وضوحًا، ويظهر التصميم الجديد الزر بجوار أي اسم يبحث عنه مستخدم فيسبوك عبر منصة التواصل الاجتماعي.

وأعطى مستخدمو فيسبوك الشباب استجابة إيجابية للتصميم الجديد، وارتفعت نسبة استخدام الزر بمقدار 1300 في المئة خلال الشهر الماضي بعد تعديلات ميتا.

ويعد النكز ميزة معروفة عبر منصة التواصل الاجتماعي، وهي إحدى أقدم مزايا فيسبوك، ويرجع تاريخها إلى تأسيس المنصة في عام 2004، وكانت موجودة حتى عندما كان يطلق على المنصة اسم TheFacebook.

وقالت المنصة في صفحة الأسئلة الشائعة في عام 2007: “عندما أنشأنا ميزة النكز اعتقدنا أنه قد يكون من الرائع أن يكون لدينا ميزة دون أي غرض محدد. يفسر الناس النكز بعدة طرق مختلفة، ونحن نشجعك على التوصل إلى معانيك الخاصة”.

وبعد انخفاض شعبيته، اختفى زر النكز بطريقة غامضة في وقت ما بعد عام 2014. وكاد زر النكز أن يعود مرة أخرى في عام 2017، مع أنه ظل مخفيًا في مكان ما داخل منصة التواصل الاجتماعي.

ويمكن الآن لأي شخص الوصول إلى زر النكز بمجرد البحث عن pokes عبر فيسبوك أو الدخول إلى موقع facebook.com/pokes، ويرجع الفضل في ذلك إلى شعبية الزر بين المستخدمين الشباب.

ووفقًا لشركة ميتا، فإن المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا و 29 عامًا مسؤولون عن أكثر من 50 في المئة من استخدام زر النكز.

وأظهرت دراسة نشرتها Ignite Social Media في عام 2013 أنه من بين 65 في المئة من جميع مستخدمي فيسبوك الذين يستخدمون التطبيق بصورة متكررة، فإن مقدار 42 في المئة فقط من المستخدمين الشباب يستخدمونه بالتكرار نفسه.

كما أظهرت بيانات الدراسة أيضًا أن فيسبوك احتلت المرتبة الرابعة بين منصات التواصل الاجتماعي التي تحظى بشعبية بين المستخدمين الشباب.

ويستجيب الشباب بطريقة جيدة لتصميم فيسبوك الجديد، مع أنه من غير الواضح إذا كان زر النكز كافيًا لزيادة شعبية منصة التواصل الاجتماعي.