دِل تكنولوجيز وإنفيديا تتعاونان لتعزيز تبني الشركات للذكاء الاصطناعي

تعمل شركتا (دِل تكنولوجيز) Dell Technologies وإنفيديا على تعزيز تعاونهما الإستراتيجي لتعزيز تبني الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للشركات تعزيز تكامل بياناتها وأدوات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المحلية بنحو آمن لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك من خلال التوسع في محفظة دِل تكنولوجيز لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع إنفيديا، بما يشمل: حل (Dell AI Factory) الجديد.

وبهذه المناسبة، قال مايكل ديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دِل تكنولوجيز: “يبحث عملاؤنا من الشركات عن طريقة سلسة لتلبية احتياجاتهم المعقدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتنفيذ الحلول بسرعة. وهذا هو بالضبط ما تقدمه شركة دِل تكنولوجيز وإنفيديا، حيث تلبي جهودنا المشتركة حاجة شركات التكنولوجيا إلى إدماج البيانات بسلاسة في حالات الاستخدام وتسهل تطوير نماذج ذكاء اصطناعي توليدي مخصصة”.

ومن جانبه، قال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: “يُعدّ حل AI Factory أو ما يعرف باسم مصانع الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا لإنشاء ذكاء على نطاق صناعي. ويساعد إدماج قدرات دِل وإنفيديا المؤسسات في إنشاء مصانع ذكاء اصطناعي قادرة على تحويل بياناتها إلى رؤى قوية”.

حل Dell AI Factory بالتعاون مع إنفيديا:

يُعدّ حل Dell AI Factory بالتعاون مع إنفيديا الحل الأول والأوحد الشامل في الصناعة، الذي يدمج إمكانات الحوسبة والتخزين وأجهزة العميل والبرامج والخدمات من دِل في البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي ومجموعة البرامج من إنفيديا. ويُقدم هذا الحل بالشراكة مع إنفيديا وخدمات دِل حلًا متكاملًا تمامًا، كما أنه مصمم بناء على اختبارات صارمة لتقديم حل سلس لتحويل البيانات إلى رؤى ونتائج قيمة، بالإضافة إلى ذلك فهو متوافق تمامًا مع أمن بيانات المؤسسة ومعايير الحوكمة.

ويدعم حل Dell AI Factory بالتعاون مع إنفيديا مجموعة متنوعة من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بما يشمل: مراحل إنشاء النماذج وضبطها والتعزيز والاستدِلال.

كما يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات المهنية على مستوى الشركات، التي تساعد الشركات في تسريع إستراتيجيتها وإعداد البيانات وتنفيذها واعتماد حل Dell AI Factory، مما يؤدي إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة. ويتوفر Dell AI Factory بالتعاون مع إنفيديا عبر القنوات التقليدية ومنصة Dell APEX.

كما ستتعاون شركة دِل تكنولوجيز مع إنفيديا لتقديم بنية جديدة استنادًا إلى إنفيديا Grace Blackwell Superchip، التي ستدعم الأنظمة من الجيل التالي، مما يعزز القدرة على تحمل الأداء لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي للشركات.

وستدعم خوادم (Dell PowerEdge XE9680) وحدات معالجة الرسوميات الجديدة من إنفيديا، بما يشمل: معالج الرسوميات B200 Tensor Core، الذي من المتوقع أن يقدم أداءً أفضل بما يصل إلى 15 مرة لاستدلال الذكاء الاصطناعي بتكلفة إجمالية أقل.

كما ستدعم خوادم (Dell PowerEdge) أيضًا معالجات الرسوميات الأخرى من إنفيديا، التي تستند إلى بنية شريحة بلاكويل، بالإضافة إلى معالجات الرسوميات H200 Tensor Core، ومنصات الشبكات Quantum-2 InfiniBand، وSpectrum-X Ethernet من إنفيديا.

حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من دِل بالتعاون مع إنفيديا:

1- حل RAG:

يقدم (RAG) حلًا متكاملًا يساعد في تسريع تبني الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ التوليد المعزز بالاسترداد (RAG) وإدارته. ويساعد هذا الحل الشركات في تحسين جودة نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وزيادة دقة النتائج من خلال مجموعات البيانات الجديدة، مثل: البيانات الخاصة وقواعد المعرفة، فضلًا عن النماذج اللغوية الكبيرة. كما يقدم التدريب على النماذج حلًا متكاملًا للشركات التي تسعى إلى إنشاء نماذج مخصصة.

2- حل Dell Data Lakehouse متاح الآن عالميًا:

حل Dell Data Lakehouse؛ هو عبارة عن مستودع بيانات مفتوح المصدر يساعد الشركات في اكتشاف البيانات ومعالجتها وتحليلها في مكان واحد عبر الأوساط السحابية المختلطة.

3- حل Dell PowerScale:

يُعدّ Dell PowerScale أول حل تخزين عبر شبكة الإيثرنت في العالم، وهو قائم على البنية التحتية NVIDIA DGX SuperPOD with DGX H100 systems، مما يساعد العملاء في تخزين بيانات الذكاء الاصطناعي بنحو أسرع وأكثر كفاءة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوسع شركة دِل في خدماتها للذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة العملاء في إدماج هذه الحلول وإدارتها وتأمينها لتحقيق أفضل وأسرع نتائج الأعمال. وتتضمن خدمات التنفيذ من دِل الآن خدمات تدعم التوليد المعزز بالاسترداد (RAG) والتدريب على النماذج وDell Data Lakehouse، بالإضافة إلى خدمات تتعلق بأمان بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، التي تساعد العملاء على تقييم المخاطر الأمنية وتقليلها.