جين-سن هوانغ يؤكد إنفاق إنفيديا مبلغًا قدره 10 مليارات دولارٍ لتطوير Blackwell

تشير التقارير إلى أن إنفيديا قد استثمرت مبلغًا ماليًا مذهلًا قدره 10 مليارات دولارٍ لتطوير معمارية Blackwell، ومع أن هذه المعمارية كلفت الشركة مبلغًا هائلًا، فإن العائدات المالية المتوقعة ستغطي حجم هذا الاستثمار الضخم.

وقد أعلن المدير التنفيذي جين-سون هوانغ معمارية Blackwell ووحدة معالجة الرسوم B200، اللتين تصفهما إنفيديا بأنهما الجيل القادم من وحدات معالجة الرسوم الخاصة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وستوفران قفزة هائلة في القدرة الحوسبية للأجيال القادمة.

وتعد وحدة معالجة الرسوم B200 خليفة وحدتي H100 و H200، كما سيكون هناك وحدة معالجة الرسوم GB200 Superchip، التي يوحي اسمها بأنها ستحتفظ بهندسة وحدة المعالجة المركزية Grace CPU وستقترن أيضًا بوحدة معالجة الرسوم من معمارية Blackwell.

ويُتوقع أن تكشف إنفيديا عن وحدة معالجة الرسوم GB202 من معمارية Blackwell في سلسلة بطاقات RTX 50 في عام 2025 وستكون مختلفة تمامًا عن قوالب مراكز البيانات من ناحية التصميم.

كما تعد وحدة معالجة الرسوم B200 أول معالج من إنفيديا يعتمد على تصميم متعدد الرقاقات (MCM)، وذلك بإدماج قالبي (GPU) في الرقاقة نفسها.

ووفقًا لتقرير من تيه كيم، وهو كاتب بارز في مجلة بارونز، أنفقت شركة إنفيديا مبلغًا ماليًا ضخمًا لتطوير معمارية Blackwell. وتخطط الشركة لتحقيق عائدٍ ماليٍ كبير، إذ صرح جين-سون هوانغ، أثناء مقابلته على قناة CNBC، أن تكلفة شراء وحدة معالجة الرسوم B200 تتراوح بين 30 ألف دولارٍ و 40 ألف دولارٍ، وهي زيادة كبرى مقارنة بأسعار وحدات معالجة الرسوم المستندة إلى معمارية Hopper.

ومع أن شركات مثل AMD تكسب بعض الحصص السوقية من معالجات الذكاء الاصطناعي (AI)، فما تزال شركة إنفيديا تهيمن على هذا القطاع بقوة.