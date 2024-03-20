جوجل تجلب الذكاء الاصطناعي إلى الصحة الشخصية

أعلنت جوجل عددًا كبيرًا من المبادرات لجلب نماذج الذكاء الاصطناعي إلى صناعة الرعاية الصحية، ويشمل ذلك روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي يساعد مستخدمي فيتبيت في استخلاص الرؤى من الأجهزة القابلة للارتداء.

وفي حدثها الصحي السنوي The Check Up، قالت الشركة إنها تطور روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي يستخلص البيانات من الأجهزة القابلة للارتداء من أجل توفير تدريبات وتوصيات مخصصة بناءً على أهداف المستخدمين المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية.

وبدعم من نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini، يستطيع روبوت الدردشة تقييم كيفية تأثير التدريبات في جودة نوم الشخص من خلال طرح الأسئلة باللغة الطبيعية وإنشاء مخططات مخصصة لتعرف صحتك.

وقالت الشركة إنها تعمل أيضًا على تحسين المعلومات الصحية في بحث جوجل ومنصة مشاركة الفيديو يوتيوب.

وتحاول جوجل إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية منذ سنوات، وحققت نجاحًا متنوعًا.

وأعلنت خططًا لشراء فيتبيت في عام 2019، مع أن الصفقة خضعت لتدقيق شديد لمكافحة الاحتكار وسط مخاوف بخصوص ما قد تفعله جوجل ببيانات المستخدم الكبيرة التي جمعتها.

وكشفت الشركة في العام الماضي عن Med-PaLM، وهو نموذج للذكاء الاصطناعي قادر على الإجابة عن الأسئلة الطبية.

وبناءً على نجاح Med-PaLM 2، قدمت الشركة MedLM في نهاية عام 2023، وهي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية.

وقالت كارين ديسالفو، كبيرة مسؤولي الصحة في جوجل، إن المبادرات الأخيرة هي جزء من تعهد جوجل بضمان تقديم معلومات صحية عالية الجودة عبر جميع منتجاتها التي يستخدمها المستهلكون والشركات.

وأوضحت أن الشركة تدرس ما هي التحديات الصحية الكبيرة في العالم وكيف يمكن لتقنيتها أن تحدث فرقًا، سواء كان ذلك للفرد أو للسكان.

وتسعى جوجل جاهدة إلى إدماج عملها في مجال الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك نماذجها اللغوية الكبيرة، في الأبحاث الطبية.

وتستوعب أنظمة النماذج اللغوية الكبيرة كميات كبيرة من النصوص الرقمية وتستخدم تلك المواد المكتوبة لتدريب البرامج التي تتنبأ بالمحتوى وتولده عند إعطائها مطالبة أو استعلام.

وقالت جوجل إنها بدأت باستكشاف تحسين نموذج Gemini للاستخدامات الطبية، وأوضحت أن أداة الصحة الشخصية التي تطورها بالتعاون مع فيتبيت تعتمد على Gemini، وذلك دون الكشف عن جدول زمني لموعد إصدار الميزة للجمهور.

ومهد تزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي الطريق لمناقشات مهمة بين جوجل والمهنيين الطبيين بخصوص السبل الفضلى لجلب التكنولوجيا إلى مجال الرعاية الصحية.

وتحتاج عملاقة البحث إلى إجراء حوار مع مقدمي الرعاية الصحية والأطباء والمرضى وشركات التأمين لفهم كيف يمكن أن تكون التكنولوجيا مفيدة.