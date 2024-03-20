ثردز يطرح ميزة الموضوعات الشائعة

أعلن ثردز طرح الموضوعات الشائعة لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، ويأتي الطرح الرسمي بعد شهر من بدء التطبيق باختبار الميزة مع عدد محدد من المستخدمين.

وأشار آدم موسيري إلى أن الشركة تعتبر المواضيع الشائعة بمنزلة طريقة سهلة لمعرفة ما يتحدث عنه الآخرون في ثردز.

وأوضحت ميتا أن أنظمتها للذكاء الاصطناعي تحدد المواضيع الشائعة وتعتمد على ما يتفاعل معه الأشخاص في ثردز.

ويأخذ النظام في الحسبان عددًا من العوامل المختلفة، مثل عدد الأشخاص الذين يتحدثون عن موضوع معين وعدد المستخدمين الذين تفاعلوا مع المنشورات بخصوص الموضوع نفسه.

وتعد الميزة محدودة إلى حد ما، إذ تعرض المواضيع الشائعة 5 مواضيع شائعة فقط في المرة الواحدة.

ويعرض التطبيق المواضيع الشائعة في مكانين، هما صفحة البحث وخلاصة For You الرئيسية.

وتشبه المواضيع الشائعة إلى حد كبير الميزة التي اختبرتها ميتا، مع أنها أجرت بعض التعديلات الطفيفة على التصميم.

وغيرت ميتا عنوان القسم، إذ أطلقت على القائمة الموجودة في صفحة البحث في الاختبار الأولي اسم “موضوعات اليوم”، وهو ما يبدو أنه يعكس ترددها في تقديم قائمة “المواضيع الشائعة” ضمن ثردز.

ولا تشير “موضوعات اليوم” بالضرورة إلى أنها المواضيع الأكثر مناقشة في التطبيق، إذ قد تكون قائمة بالمناقشات الرائجة التي تريد ميتا تسليط الضوء عليها.

وأعادت ميتا تسمية القائمة باسم “المواضيع الشائعة الآن”، مما يشير إلى أنها انعكاس مباشر لما يتفاعل معه المستخدمون.

وتمتلك ميتا تاريخًا معقدًا مع المواضيع الشائعة، إذ ألغت الشركة قسم “المواضيع الشائعة” ضمن فيسبوك في عام 2018 بعد اتهاماتٍ بوجود تلاعبٍ من قبل فريق الإشراف التابع لها.

وتخلصت ميتا نتيجة لذلك من فريقها للمواضيع الشائعة، وحولت التحكم في الوحدة إلى الخوارزميات، وأدى ذلك إلى اكتساب الموضوعات غير الشائعة أهمية كبيرة، مما دفع ميتا إلى إلغاء المفهوم بالكامل.

ومن المحتمل أن هذا هو السبب وراء مقاومة ثردز أيضًا للدعوات للحصول على قائمة المواضيع الشائعة.

ويبدو أن التطبيق أضاف هذه الميزة بعد أن طرحت ميتا تحديثًا يقلل من توصيات المحتوى السياسي، وذلك من أجل الحد من عرض مثل هذه المواضيع للمستخدمين الذين سئموا من المناقشات السياسية.

وفي ظل وجود هذه القيود، فإن قائمة المواضيع الشائعة قد تكون انعكاسًا مباشرًا لما يتفاعل معه المستخدمون، إذ من غير المرجح أن تحظى المواضيع السياسية باهتمام كبير، مما يساعد ميتا في تجنب اتهامات التحيز أو القمع.