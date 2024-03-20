تطبيقات تساعد في تعزيز تجربة استخدام هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

يُعدّ Galaxy S24 Ultra من أحدث وأفضل الهواتف الذكية المتوفرة في السوق، ويضم شاشة مشرقة وتمتاز بالدقة العالية وتأتي بمقاس قدره 6.9 بوصات، ويدعم هذا الهاتف القلم الإلكتروني S Pen من سامسونج ويأتي مضمنًا معه، ومن أبرز مزايا Galaxy S24 Ultra نظام الكاميرا الذي يضم كاميرا خلفية رباعية العدسات قادرة على إنتاج صور عالية الجودة والدقة الوضوح.

ولتحقيق أقصى استفادة من S24 Ultra وتعزيز تجربة استخدامه، ستحتاج إلى اختيار التطبيقات التي تساعدك في الاستفادة من المزايا البارزة لهذا الهاتف، كالشاشة الكبيرة الحجم، ودعم القلم الإلكتروني ونظام الكاميرا المتطور، وغيرها.

وفيما يلي، سنذكر بعضًا من أفضل تلك التطبيقات:

1- تطبيق Squid:

مع أن هناك العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات المتاحة لنظام أندرويد، فإن تطبيق Squid يتفوق على معظم هذه التطبيقات عندما يتعلق الأمر بتدوين الملاحظات بخط اليد، ومع استخدام هاتف مع S24 Ultra والقلم الإلكتروني المضمن في الهاتف S Pen. ستتمتع بتجربة كتابة سلسة ومريحة؛ مما يجعل هذا التطبيق مناسبًا لأداء المهام مثل: كتابة اليوميات أو تدوين الأفكار.

يسمح لك Squid باستيراد الملاحظات بتنسيقات مختلفة، مثل: PDF و PNG و JPEG، كما يقدم مزايا لتحرير الملاحظات بسهولة، مع القدرة على التراجع عن الإجراءات وإعادتها، وإمكانية محو المحتوى. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر Squid مزايا إضافية مثل: إمكانية توقيع المستندات واستيراد الصور ورسم الأشكال.

تطبيق Squid مُتاح في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Sketchbook:

يتمتع تطبيق Sketchbook بشعبية كبيرة بين الفنانين ويضم مجموعة واسعة من الأدوات المناسبة لهم، وتشمل هذه الأدوات مجموعة متنوعة من الفرش والأدوات الفنية الأخرى القابلة للتخصيص لمساعدة الفنانين في إنشاء التصاميم الفنية باحترافية.

يمكنك الاستفادة من الشاشة الكبيرة لهاتف Galaxy S24 Ultra، وقدرات القلم الإلكتروني S Pen للتمتع بتجربة استخدام مثالية لتطبيق Sketchbook؛ إذ يمكنك الاستفادة من سرعة ودقة الاستجابة التي يتمتع بها قلم S Pen لإنشاء الرسومات والتصاميم الفنية بسهولة في تطبيق Sketchbook.

تطبيق Sketchbook مُتاح في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Snapseed:

يُعدّ Snapseed من أفضل تطبيقات تحرير الصور، وإذا كنت من هواة التصوير الفوتوغرافي وتحرير الصور وتستخدم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، فعليك بتجربة هذا التطبيق.

يضم هذا الهاتف الذكي كاميرا خلفية رباعية العدسات، يمكنها التقاط صور مذهلة وعالية الجودة والوضوح، ويسمح لك تطبيق Snapseed بتحسين وتعديل هذه الصور دون التأثير في جودتها الأصلية.

ومن المزايا البارزة لهذا التطبيق، قدرته على التعامل مع صور RAW؛ مما يوفر إمكانات تحرير متقدمة. بالإضافة إلى ذلك يوفر Snapseed مجموعة متنوعة من المرشحات وخيارات التحرير لتتمكن من إجراء جميع التعديلات التي تريدها بسهولة.

تطبيق Snapseed مُتاح في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق DocuSign:

DocuSign هو تطبيق مصمم للتعامل مع ملفات PDF؛ إذ يوفر مزايا تسمح لك بإضافة توقيعك إلى المستندات، ومشاركتها بسهولة مع أشخاص آخرين عبر التطبيقات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك هذا التطبيق بإرسال مستندات غير موقعة إلى المستلمين؛ مما يمكنهم من إضافة التواقيع الإلكترونية. ويدعم DocuSign مجموعة متنوعة من تنسيقات الملفات، ومنها: ملفات PDF، ومستندات Word، وجداول البيانات Excel وتنسيقات معينة من الصور.

تجعل شاشة S24 Ultra الواسعة وتكامل S Pen عملية عرض المستندات وتوقيعها أكثر بديهية وسلاسة؛ إذ ستلاحظ أن تجربة التوقيع قريبة جدًا من التوقيع على ورق حقيقي.

تطبيق DocuSign مُتاح في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Amazon Kindle:

تُعدّ شاشة هاتف S24 Ultra الكبيرة مثالية لقراءة الكتب، وعندما يتعلق الأمر بالاستفادة الكاملة من هذه الشاشة الواسعة، فإن تطبيق Amazon Kindle من أبرز التطبيقات التي تساعدك في ذلك.

ومع أن هناك الكثير من تطبيقات الكتب الإلكترونية الممتازة، فإن تطبيق Amazon Kindle يتفوق على معظم تلك التطبيقات بفضل اتصاله بمتجر الكتب الإلكترونية الكبير من أمازون؛ مما يمنحك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الكتب المتنوعة من جميع أنحاء العالم.

تطبيق Amazon Kindle مُتاح في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.