بطاقات إنفيديا GeForce RTX Blackwell ستدخل مرحلة الإنتاج قريبًا

بعد أن أعلنت إنفيديا أحدث المنتجات المستندة إلى معمارية Blackwell والتقنيات المساعدة في تحسين حوسبة الذكاء الاصطناعي التوليدي في مؤتمر GTC 2024، أشارت التسريبات من المؤتمر إلى أن بطاقات GeForce RTX المستندة إلى المعمارية ذاتها ستدخل مرحلة الإنتاج قريبًا.

ويتوقع أن تكشف إنفيديا عن وحدة معالجة الرسوم GB202 من معمارية Blackwell في سلسلة بطاقات RTX 50 في عام 2025 وستكون مختلفة تمامًا عن قوالب مراكز البيانات من ناحية التصميم.

وقد تضاعف عدد الترانزستورات في وحدة معالجة الرسوم B200 مقارنة بوحدة معالجة الرسوم H100 الحالية بأكثر من الضعف، وهذا يعني أن وحدة معالجة الرسوم B200 تحتوي على 208 مليارات ترانزستور مقابل 80 مليار ترانزستور في وحدتي معالجة الرسوم H100 و H200.

ولم تكشف إنفيديا سوى عن وحدات معالجة الرسوم المخصصة لحوسبة الذكاء الاصطناعي التي تعرف باسم B100، و B200، و GB200، لكن الآن هناك معلومات تشير إلى أن إنفيديا تعمل على تطوير وحدة معالجة الرسوم GB202 المخصصة للبطاقات الرسومية GeForce RTX وستدخل مرحلة الإنتاج قريبًا.

ولن تعتمد وحدة معالجة الرسوم GB202، المستندة إلى معمارية Blackwell، على بنية تصميم رقاقة B200، بل ستعتمد على تصميم مختلف؛ وهذا يعني أن وحدة معالجة الرسوم GB202 لن تأتي برقاقة مزدوجة.

ويتوقع أن تكون وحدة معالجة الرسوم GB202، خليفة AD102 المستخدمة في بطاقة RTX 4090، بدقة تصنيع قدرها 5 نانومتر (N4) من TSMC، كما يتوقع أن تعمل إنفيديا على تطوير وحدات معالجة الرسوم المستندة إلى معمارية Blackwell؛ وهي: GB202، و GB203، و GB205، و GB206.

وتشير تسريبات أخرى، من حساب Kopite7kimi على منصة X، إلى أن إنفيديا تسعى إلى زيادة حجم الذاكرة المخبأة من المستوى الأول في وحدات SM المستندة إلى معمارية Blackwell لتحسين الأداء بفعالية.