إنفيديا وكوالكوم تدعمان الروبوتات المفتوحة المصدر

انضمت إنفيديا وكوالكوم إلى تحالف الروبوتات المفتوحة المصدر OSRA الذي أعلنته مؤسسة الروبوتات المفتوحة المصدر OSRF.

وتأسس تحالف الروبوتات المفتوحة المصدر OSRA في عام 2012، وهي مؤسسة عامة غير ربحية.

وصممت المبادرة الجديدة للحفاظ على تطوير مشاريع الروبوتات المفتوحة المصدر، مع التركيز على نظام تشغيل الروبوتات المفتوح المصدر ROS الخاص بمؤسسة الروبوتات المفتوحة المصدر.

وصدر نظام تشغيل الروبوتات المفتوح المصدر ROS أول مرة في عام 2027، وأدى دورًا أساسيًا في تطوير الروبوتات لعقود من الزمن.

ويعد نظام تشغيل الروبوتات المفتوح المصدر ROS بمنزلة مجموعة إطار عمل الروبوتات الأكثر انتشارًا في العالم.

وانضمت إنفيديا وكوالكوم بصفتهما عضوين بلاتينيين إلى التحالف الجديد، بالإضافة إلى Intrinsic، وهي شركة متخصصة في برامج الروبوتات والذكاء الاصطناعي تابعة لشركة ألفابت.

وقال جوردون جريجور، نائب رئيس شركة إنفيديا: “تسعى إنفيديا إلى تقديم الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي للمطورين والباحثين والاستخدامات التجارية”.

وأضاف: “بصفتنا عضوًا بلاتينيًا في تحالف الروبوتات المفتوحة المصدر OSRA، فإننا نتعاون لتعزيز الروبوتات المفتوحة المصدر في جميع أنحاء النظام البيئي من خلال مساعدة جهود التطوير وتوفير الحوكمة والاستمرارية”.

وتواصل Intrinsic أيضًا دعمها لمجتمع الروبوتات المفتوحة المصدر من خلال عضويتها البلاتينية، وقالت: “استثمرنا بعمق في مجتمع المصادر المفتوحة بعد استحواذنا على شركة الروبوتات المفتوحة المصدر OSRC، ونتطلع إلى مواصلة دعمنا للنظام البيئي بصفتنا عضوًا في تحالف الروبوتات المفتوحة المصدر OSRA”.

وأكدت كوالكوم التزامها بالروبوتات المفتوحة المصدر، وقالت: “يسرنا الانضمام إلى تحالف الروبوتات المفتوحة المصدر OSRA للمساعدة في دفع تطوير برمجيات الروبوتات المفتوحة المصدر وتعزيز نمو مجتمع مطوري نظام تشغيل الروبوتات المفتوح المصدر ROS”.

وأضافت: “من خلال الاستفادة من تاريخنا الطويل في معالجة الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز والحوسبة غير المتجانسة، تعالج مجموعتنا الشاملة من منصات الروبوتات جميع أنواع الروبوتات لتقديم فوائد الذكاء الاصطناعي”.

ويقدم تحالف الروبوتات المفتوحة المصدر OSRA دعوة مفتوحة لجميع أصحاب المصلحة في المجتمع للمشاركة في الإشراف التقني والتوجيه والتطوير والدعم للمشاريع المفتوحة المصدر التابعة لمؤسسة الروبوتات المفتوحة المصدر OSRF، وهي نظام تشغيل الروبوتات المفتوح المصدر ROS و Gazebo و Open-RMF، إلى جانب بنيتها التحتية.

ويساعد انضمام إنفيديا وكوالكوم في ترسيخ المعايير المفتوحة المصدر. وتشارك كلا الشركتين في إنشاء روبوتات ذات تصميم مرجعي تعد بمنزلة الأساس لمختلف صانعي الروبوتات.