إنفيديا توسع علاقاتها مع صانعي السيارات الكهربائية الصينيين

تعمل إنفيديا على توسيع تعاونها مع BYD وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية التي تتسابق لبناء سيارات ذاتية القيادة وتكنولوجيا المعلومات والترفيه المعززة بالذكاء الاصطناعي للتنافس في الأسواق العالمية.

وتفوقت BYD في العام الماضي على تسلا بصفتها الشركة المصنعة الأولى للسيارات الكهربائية في العالم.

وتستخدم BYD الجيل القادم من حاسوب السيارة المركزي من إنفيديا المسمى Drive Thor، وذلك من أجل زيادة مستويات القيادة الذاتية والوظائف الرقمية الأخرى.

ووفقًا للشركة، فإن حاسوب السيارة المركزي Drive Thor هو بمنزلة منصة حوسبة داخل السيارة مصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنها توفير قيادة آمنة ومؤتمتة ومستقلة، وكل ذلك عبر منصة مركزية.

ويأتي Drive Thor خلفًا لحاسوب السيارة المركزي Drive Orin، ويدمج معمارية إنفيديا الجديدة المسماة Blackwell المصممة لأعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتستخدم BYD أيضًا تقنية إنفيديا لتبسيط المصانع وسلسلة توريدها، بالإضافة إلى تطوير صالات عرض افتراضية. ويصل حاسوب السيارة المركزي Drive Thor إلى مركبات BYD في العام المقبل.

وتعد شركات صناعة السيارات الصينية BYD و Xpeng و Hyper من بين العديد من شركات صناعة السيارات ومطوري المركبات المستقلة التي أعلنت تعاونًا موسعًا مع إنفيديا.

وتستخدم XPeng حاسوب السيارة المركزي Drive Thor بصفته عقل الذكاء الاصطناعي للجيل القادم من سياراتها الكهربائية.

ويشغل Drive Thor نظام القيادة بمساعدة الذكاء الاصطناعي XNGP من XPeng، مما يتيح إمكانات القيادة الذاتية والركن التلقائي للسيارات بالإضافة إلى مراقبة السائق والركاب.

وكانت شركتا صناعة السيارات الصينية Zeekr و Li Auto قد قالتا سابقًا إنهما تستخدمان حاسوب السيارة المركزي Drive Thor.

وتتجه شركات صناعة السيارات الصينية إلى إنفيديا لأنها تستخدم التكنولوجيا المتقدمة للتعويض عما تفتقر إليه حاليًا في الاعتراف بالعلامة التجارية العالمية.

وتسعى BYD ومنافسوها إلى توسيع المبيعات في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأسواق أخرى خارج الصين، في حين تتنافس مع تسلا وغيرها من شركات صناعة السيارات الغربية في أسواقها المحلية.

وقالت إنفيديا: “يوجد عدد كبير من شركات صناعة السيارات الصينية المتمتعة بالكثير من الحوافز للابتكار الذي يساعد في تطوير مستويات إضافية من القيادة الذاتية”.

وأعلنت إنفيديا تعاونها مع شركة البرمجيات الأمريكية Cerence لتكييف أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات النماذج اللغوية الكبيرة للحوسبة داخل السيارة.

وقالت إنفيديا إن شركة تصنيع الحواسيب الصينية لينوفو تتعاون معها أيضًا في نشر النماذج اللغوية الكبيرة.

وتستخدم شركة Soundhound تقنية إنفيديا لتطوير نظام أوامر صوتية داخل السيارة يمكن أن يسمح لمالك السيارة بالحصول على معلومات من دليل المالك الافتراضي باستخدام الأوامر الصوتية.