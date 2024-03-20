إنتل تقرر تأجيل استثماراتها في إيطاليا وفرنسا

أجّلت شركة إنتل خططها لبناء مصنع متطور لتغليف الرقاقات وتجميعها في إيطاليا، وذلك وفقًا لتقارير من وكالة رويترز. وأعلن وزير الصناعة أيضًا تأجيل خطط الشركة في إيطاليا خلال مؤتمر صحفي في مدينة فيرونا.

وكُشف عن خطط توسيع استثمارات إنتل لبناء مصانع ضخمة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في شهر فبراير من عام 2022، وأكدت المعلومات كذلك أن إيطاليا تُعِد صندوقًا ماليًا بقيمة تبلغ 4.5 مليارات يورو لاستقبال كبرى شركات صناعة الرقاقات.

وأوضح أدولفو أورسو، وزير الصناعة الإيطالي، للصحفيين أن إنتل قد تخلت عن استثماراتها أو أجّلتها في فرنسا وإيطاليا، بعكس الاستثمارات الأخرى التي تخطط لها في ألمانيا. وبدا أورسو راغبًا في إبقاء الباب مفتوحًا أمام استثماراتها المهمة.

وتحدث وزير الصناعة عن اهتمام إيطاليا باستثمار إنتل وتأمين ما هو لازم لإنشاء مصنع تغليف الرقاقات وتجميعها إذا قررت إنتل تنفيذ المشروع.

ووفقًا لوكالة لرويترز، لم تعلق شركة إنتل على هذا التصريح، إذ رفض المتحدث الرسمي الإدلاء بأي بيان.

وصرح وزير التجارة الإيطالي بأنه سيرحب باستمرار المفاوضات، إذا اختارت إدارة إنتل توسيع مصانعها خارج ألمانيا.

ومن المقرر أن تتلقى إيطاليا المزيد من الاستثمارات، وذلك بعد إعلان مهم من شركة Silicon Box، وهي شركة سنغافورية متخصصة في مجال تغليف رقاقات أشباه الموصلات المتقدمة، والتي وقعت صفقة تصل قيمتها إلى 3.2 مليارات يورو في إيطاليا.

ويعتقد أورسو أن هناك شركات استثمارية أخرى ستظهر في الأشهر المقبلة في إيطاليا، وأضاف أيضًا أن فريق عمل الوزارة أجرى محادثات مع شركات تايوانية لم يذكر اسمها.