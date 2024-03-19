Klleon تكشف عن تقنية الإنسان الرقمي الثورية في مؤتمر GTC 2024

كشفت Klleon، وهي شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن تقنية الإنسان الرقمي الثورية في مؤتمر GTC 2024. وتُتيح هذه التقنية إنشاء نماذج واقعية ثلاثية الأبعاد لشخصيات بشرية افتراضية، قادرة على التفاعل مع العالم الرقمي.

وتتضمن هذه النماذج تفاصيل دقيقة، مثل ملامح الوجه، وطبيعة الشعر، ولون البشرة، وحركات الجسم. ويمكن لهذه النماذج التفاعل مع العالم الرقمي بطريقة طبيعية وذكية، ومن ذلك التحدث، والتعبير عن المشاعر، واتخاذ القرارات.

ويمكن استخدام تقنية الإنسان الرقمي من Klleon في مجموعة متنوعة من التطبيقات؛ ومن ذلك: التعليم؛ فيمكن استخدامها لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لشخصيات تاريخية أو علمية، مما يسمح للطلاب بالتفاعل معها مباشرة. والترفيه: فيمكن استخدامها لإنشاء شخصيات افتراضية لألعاب الفيديو أو الأفلام أو المسلسلات. والرعاية الصحية: فيمكن استخدامها لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لأعضاء الجسم، مما يساعد الأطباء في تشخيص الأمراض وعلاجها. والتسويق: يمكن استخدامها لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للمنتجات أو الخدمات، مما يسمح للعملاء بالتفاعل معها افتراضيًا قبل شرائها.

وتتوج هذه التكنولوجيا أكثر من عامين من البحث والتطوير بالتعاون مع إنفيديا لإنشاء إنسان رقمي قادر على المحادثة والتعبير عن مجموعة من المشاعر الإنسانية.

وتُستخدم هذه التكنولوجيا في CreChat، وهو تطبيق لدردشة الإنسان الرقمي التفاعلي في الوقت الفعلي، الذي من المقرر إطلاقه في النصف الأول من عام 2024. ويعد CreChat تطبيقًا لإنشاء بشر رقميين من المشاهير يتفاعلون مع المستخدمين في محادثات مرئية وصوتية واقعية.

وبدعم من تقنية وحدات معالجة الرسوم المتطورة من إنفيديا، حققت Klleon تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال بالاستفادة من تقنية إنفيديا Omniverse’s A2F (تحويل الصوت إلى تعابير الوجه) لإضافة تعابير عاطفية دقيقة إلى البشر الرقميين.