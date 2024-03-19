5 طرق يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها أن يجعل مطبخك ذكيًا

يؤدي إدماج الذكاء الاصطناعي في المطابخ إلى إحداث تغييرات كبيرة في كيفية الطهي، وتخطيط الوجبات بناءً على التفضيلات الغذائية والمكونات المتاحة، بالإضافة إلى تحسين طرق تخزين الطعام، ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا رفع مستوى تجربة استخدام المطبخ بنحو كبير، ويحوله إلى بيئة ذكية وعصرية.

في هذا المقال، سنوضح بعض الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تحويل مطبخك إلى مساحة ذكية وفعالة، وكيف يساعد في تحسين الجوانب المختلفة للطهي وتخطيط النظام الغذائي وتقليل استهلاك الطاقة في المطبخ، والحفاظ على سلامة المطبخ من الحرائق.

1- الأفران الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي:

لا يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على مكبرات الصوت الذكية أو أنظمة الأمن المنزلي. فهو يُستخدم أيضًا في الأفران الذكية والثلاجات وغسالات الصحون الذكية.

تصبح الأجهزة الذكية سريعة الاستجابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ويؤدي إدماج الذكاء الاصطناعي في هذه الأجهزة إلى تسهيل طرق استخدمها، وتعزيز فعاليتها، وزيادة راحة المستهلك أيضًا.

إذ تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الأفران الذكية مثل: فرن Breville Smart Oven Air Fryer Pro في تعرّف الوصفات لتحديد درجة الحرارة الفضلى والوقت المناسب للطهي؛ مما يساعد في الحصول على أفضل النتائج.

من ناحية أخرى، تقترح بعض الأفران التي تعمل بالذكاء الاصطناعي طرق الطهي المناسبة وبعض التعديلات في المكونات بناءً على ذوق المستخدم واحتياجاته الغذائية.

2- الثلاجات الذكية:

يمكن للثلاجات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء قوائم تسوق وإرسال إشعارات حول المخزون المنخفض من الأطعمة أو الأطعمة التي انتهت صلاحيتها، وذلك استنادًا إلى البيانات الخاصة بالمنتجات الغذائية وتواريخ انتهاء الصلاحية.

من ناحية أخرى، يقلل الذكاء الاصطناعي من هدر الطعام من خلال تقييم محتويات الثلاجة والتوصية بالوجبات بناءً على العناصر المُتاحة، ولتقليل استهلاك الطاقة، تستخدم الثلاجات الذكية خوارزميات الذكاء الاصطناعي لضبط درجة الحرارة، وتأخذ هذه الخوارزميات في الحُسبان أنماط الاستهلاك ودرجة حرارة البيئة المحيطة.

3- أنظمة الإضاءة الذكية التي تدعم الذكاء الاصطناعي:

تغير أنظمة الإضاءة الذكية التي تدعم الذكاء الاصطناعي مثل: YANASO Control Smart LED درجة سطوع الإضاءة ولونها تلقائيًا بناءً على مستويات الضوء المحيط والوقت، وتفضيلات المستخدم، ويمكنك التحكم في الإضاءة الذكية عبر الأوامر الصوتية دون استخدام اليدين.

بالإضافة إلى ذلك، يُحسّن الذكاء الاصطناعي في أنظمة الإضاءة الذكية استخدام الطاقة من خلال تتبع الحركة؛ مما يضمن تقليل سطوع الأضواء أو إطفائها عندما يستشعر نظام الإضاءة الذكي أن المطبخ فارغ.

4- يُسهّل الذكاء الاصطناعي عملية شراء الطعام:

يمكن لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي إنشاء قوائم تسوق بناءً على متطلبات المُستخدم وذوقه. كما تخبرك بعض أدوات الذكاء الاصطناعي بالقيمة الغذائية للوجبات وتقترح بدائل للأطعمة التي لا تستطيع تناولها بسبب الحساسية أو أي سبب آخر.

5- يُحسّن الذكاء الاصطناعي سلامة المطبخ وأمنه:

تعزز أجهزة كشف الدخان الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي سلامة المطبخ وأمنه؛ إذ تساعد هذه الأجهزة الذكية في الكشف المبكر عن الحرائق، وإرسال التنبيهات لحظيًا، وهذا يُحسّن أمن وسلامة المطبخ، ويقلل المخاطر التي قد يتعرض لها أصحاب المنازل.

تحلل أجهزة كشف الدخان الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي البيانات لاكتشاف الحرائق في وقت مبكر، ويمكن لهذه الأجهزة التمييز بين الأبخرة الناتجة عن الطهي ودخان الحرائق لتقليل الإنذارات الكاذبة، وترسل أجهزة الكشف عن الدخان تنبيهات فورية إلى مالكي المنازل أو المسعفين في حال حدوث أمر طارئ.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل هذه الأجهزة مثل: جهاز Google Nest Protect smoke and CO alarm بسلاسة مع الأنظمة المنزلية الذكية؛ مما يتيح استجابات منسقة مع باقي الأجهزة الذكية في المنزل مثل: أنظمة الإضاءة الذكية في حالات الطوارئ الناتجة عن الحرائق.