واتساب تختبر ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة من شأنها السماح بتحويل الرسائل الصوتية داخل التطبيق إلى نصوص مكتوبة.

ورُصدت الميزة الجديدة في الشفرة المصدرية الخاصة بالإصدار التجريبي الأخير للتطبيق في نظام أندرويد، علمًا بأن واتساب تختبر تلك الميزة بالفعل في الإصدار التجريبي الخاص بهواتف آيفون منذ نهاية العام الماضي.

وبحسب ما ورد في الشفرة المصدرية، فإن تفعيل ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص سوف تتطلب تحميل نحو 150 ميجابايت من البيانات الإضافية للتطبيق، وهي غالبًا مرتبطة ببرامج تعرّف الصوت داخل النظام.

وتشير الشفرة المصدرية إلى أن واتساب سيعمل على تحويل الصوت إلى نصوص داخل الأجهزة دون الاعتماد على خوادم خارجية، من أجل الحفاظ على خصوصية المستخدمين، كما ستكون النصوص المكتوبة مشفرة بآلية التشفير من طرف إلى طرف End to End Encryption، كما هو الحال في الرسائل والمكالمات داخل التطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن منصة تيليجرام المنافسة تتيح بالفعل إمكانية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص، لكنها مقتصرة فقط على المستخدمين أصحاب الحسابات المميزة المشتركين في “تيليجرام بريميوم”، إذ يمكنهم الاستفادة من تلك الميزة على نحو غير محدود.

وستكون تلك الميزة ذات فائدة كبرى، إذ تتيح معرفة محتوى الرسائل الصوتية عندما لا يستطيع المستخدمون تشغيل الصوت والاستماع إلى الرسائل، كما ستكون مناسبة للغاية للمستخدمين الذين لديهم إعاقات سمعية، ولا يستطيعون الاستماع إلى الرسائل الصوتية.