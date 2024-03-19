واتساب تختبر إطالة مقاطع الفيديو في الحالات

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب إمكانية إتاحة مشاركة مقاطع الفيديو عبر الحالات لمدة تصل إلى دقيقة كاملة.

وتتيح المنصة بالفعل مشاركة مقاطع الفيديو كحالات، ولكن لمدة قدرها 30 ثانية فقط لكل حالة بحد أقصى.

وتتيح المنصة حاليًا الميزة الجديدة لعدد محدود من مستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق في أندرويد، على أن تصل باقي مستخدمي الإصدار التجريبي على نحو تدريجي خلال وقتٍ قريب.

ويأتي قرار زيادة مدة مقاطع الفيديو في الحالات استجابةً لرغبة كثير من المستخدمين الراغبين في مشاركة مقاطع فيديو أطول، إذ غالبًا ما يجد المستخدمون أنفسهم مقيدين مع الحد الأقصى الحالي الذي يبلغ 30 ثانية فقط.

ومع زيادة الحد الأقصى إلى الضعف، يمكن أن يتمتع المستخدمون بمزيد من الحرية عند مشاركة الحالات التي تتضمن مقاطع فيديو دون الحاجة إلى تقطيعها أو اجتزائها أو إجراء تعديلات مرهقة فيها.

ومن الجدير بالذكر أن المنصة تختبر بالفعل تعديلات أخرى في قسم الحالات، ومنها إمكانية مشاركة مقاطع الفيديو والصور بجودة عالية (HD) دون ضغطها على نحو كبير قد يؤثر سلبًا في جودتها، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الحالات من أجهزة الحاسوب عبر إصدار سطح المكتب “واتساب ويب”.

وتختبر المنصة التعديلات الجديدة في الإصدارات التجريبية من تطبيقاتها قبل إتاحتها على نطاق واسع لكافة المستخدمين.

وزادت وتيرة التعديلات والمزايا التي أدخلتها واتساب في قسم الحالات بعد أن أطلقت منصة تيليجرام المنافسة ميزة القصص Stories المشابهة في أغسطس الماضي.