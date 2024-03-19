هونر تكشف عن سوارها الذكي Honor Band 9

كشفت شركة هونر الصينية عن السوار الذكي الجديد Honor Band 9 بشاشة منحنية كبيرة وعمر بطارية طويل مع سعر منخفض.

ويتميز سوار هونر الجديد بشاشة منحنية من نوع أمولد قياسها 1.57 إنش بدقة قدرها 402 × 256 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وتُعد تلك المواصفات تطويرًا لشاشة الطراز الأقدم.

ويأتي السوار بجسم مصنوع من البلاستيك مع لمسة تشبه المعدن على الجوانب، كما يتمتع السوار الذكي بميزة مقاومة الماء بمعيار 5ATM، أي أنه يمكنه مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا لمدة 10 دقائق، على الأقل من الناحية النظرية.

وفيما يتعلق بالاتصال، فإن السوار الذكي يدعم الاتصال عبر بلوتوث 5.3، ويمكنه الاتصال بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 9.0 فما أحدث، كما يمكنه الاتصال أيضًا بهواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 11 فما أحدث، وتجري عملية الاتصال والربط عبر تطبيق Honor Health المتاح للتحميل في متجري جوجل بلاي وآب ستور.

ويقدم السوار الذكي Honor Band 9 العديد من الوظائف المتعلقة بمراقبة الصحة، إذ يدعم 96 وضعًا رياضيًا وإمكانية تعقب النوم وقياس معدل ضربات القلب ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم وتتبع مستوى التوتر ومزايا أخرى.

ويقدم السوار الذكي بعض الوظائف المعتادة الأخرى، مثل التحكم في تشغيل الموسيقا واستقبال تنبيهات المكالمات وإشعارات التطبيقات والطقس والمنبه وغير ذلك، ويعمل السوار ببطارية قوية يمكنها الصمود حتى 14 يومًا عند الشحن الكامل.

ويتوفر السوار الذكي باللون الأسود والأزرق والأرجواني بسعر قدره 35 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.