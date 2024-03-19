هواوي تطرح هواتف nova 12 في الأسواق العالمية

قدمت هواوي مجموعة جديدة من هواتف nova من الفئة المتوسطة للأسواق الدولية، وهي nova 12i و nova 12s و nova 12 SE.

ويحتوي هاتف nova 12i شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 1800×2388 بكسل ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

وزودت هواوي الهاتف بمجموعة الشرائح Snapdragon 680 LTE مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وتوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها F/1.9 وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف nova 12i بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن من هواوي SuperCharge بقوة قدرها 40 واط، ويمكن لهذه التقنية ملء البطارية من 0 في المئة إلى 62 في المئة خلال 30 دقيقة.

ويأتي الهاتف بجوانب مسطحة، وهناك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في مفتاح التشغيل على الجانب الأيمن في الجهة السفلية لزر التحكم في الصوت.

ونظرًا إلى كونه هاتفًا عالميًا، فإن nova 12i يأتي مزودًا بواجهة المستخدم EMUI 14 المستندة إلى مشروع أندرويد المفتوح المصدر.

ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.0 ومعايير الشبكة اللاسلكية a/b/g/n/ac. وتقدم هواوي هاتف nova 12i بخيارين لونين هما، الأخضر والأسود، ويتضمن صندوق البيع بالتجزئة محولًا بقوة قدرها 40 واط.

ووصلت سلسلة nova 11 منذ عام تقريبًا، وأصبحت الآن النسخة الأساسية من تلك المجموعة عالمية تحت اسم جديد هو nova 12s.

وفي ذلك الوقت، كان اللون الأساسي هو اللون الأخضر الساطع، ونظرًا إلى أن اللون الأزرق هو العنصر الأساسي في تشكيلة nova 12، فإن nova 12s يأتي باللون الأزرق.

ويبلغ سمك الهاتف أقل من 7 ملم ويحتوي كاميرا أمامية بدقة قدرها 60 ميجابكسل. ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل مدعومة بالتركيز بالليزر ومستشعر درجة حرارة اللون.

ويحتوي nova 12s شريحة Snapdragon 778G مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

وزودت هواوي الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 1048×2412 بكسل ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا. ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 14 بدلًا من HarmonyOS.

ويعمل هاتف nova 12 SE بمعالج Snapdragon 680، وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويحتوي شاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسل وبمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

وزودت هواوي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويأتي الجهاز مع بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 66 واط، ويعمل بواجهة المستخدم EMUI 14 بدلًا من HarmonyOS.