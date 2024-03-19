مقارنة بين هاتفي Galaxy A55 5G و Nothing Phone 2a

أصبح سوق الهواتف الذكية المتوسطة تنافسيًا بنحو كبير، والعديد من الشركات تطلق باستمرار هواتف جديدة تأتي بمواصفات جيدة وتُباع بأسعار متوسطة تناسب أصحاب الميزانية المحدودة، ومن أحدث هذه الهواتف: Galaxy A55 5G و Nothing Phone 2a.

كلا الهاتفين من أبرز هواتف أندرويد المتوسطة، ويأتي كلاهما بمزايا قوية مع وجود بعض المواصفات المشتركة بينهما، لكنهما مختلفان في معظم المواصفات الرئيسية، وسنوضح فيما يلي أبرز الفروق بينهما:

1- يتمتع هاتف Nothing Phone 2a بتصميم مميز:

يأتي هاتف Nothing Phone 2a بتصميم مميز يجعله مختلفًا عن الهواتف الذكية الأخرى، ويكمن التميز في تصميم الجهة الخلفية؛ إذ يتضمن هذا الهاتف جهة خلفية شفافة تُظهر بعض الأجزاء الداخلية للهاتف، وتظهر في الجهة الخلفية واجهة Glyph التي تتضمن ثلاثة مصابيح LED تقع حول عدسات الكاميرا الخلفية.

أما هاتف سامسونج Galaxy A55 5G فيأتي بالتصميم ذاته الذي اعتمدته سامسونج منذ إطلاق سلسلة S23 والذي يتضمن ثلاث كاميرات خلفية مرتبة رأسيًا وكل عدسة محاطة بإطار منفصل عن إطار العدسة الأخرى.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف سامسونج بأربعة ألوان مميزة، هي: (الأزرق) Ice Blue، و(الأصفر) Lemon، و(الأرجواني) Lilac، و(الأزرق الغامق) Navy، ولا يتوفر هاتف Nothing Phone 2a إلا بلونين، هما: الأبيض والأسود.

2- يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A55 5G على كاميرا ثلاثية العدسات:

من الفروق الرئيسية بين كلا الهاتفين نظام الكاميرا؛ إذ يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A55 5G على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وأما هاتف Nothing Phone 2a فيحتوي على كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكلا العدستين تأتيان بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يفتقر هاتف Phone 2a إلى العدسة المقربة التي تعزز وضوح اللقطات القريبة، ومع ذلك يتمتع كلا الهاتفين بقدرات تصوير جيدة، ويمكن للكاميرا الأساسية في كلا الهاتفين التقاط صور واضحة وعالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة.

3- يتفوق هاتف Nothing Phone 2a على هاتف سامسونج بسرعة الشحن:

يحتوي كل من Nothing Phone 2a و Galaxy A55 5G على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، لكن هناك فرق كبير في سرعة الشحن؛ إذ تدعم بطارية Phone 2a الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويمكن إعادة شحن البطارية بالكامل في 59 دقيقة، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 23 دقيقة، وأما بطارية هاتف Galaxy A55 5G فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا.

4- كلا الهاتفين يعملان بمعالجات متوسطة الأداء:

يعمل هاتف Galaxy A55 الجديد بمعالج Exynos 1480 من سامسونج، ويعمل هاتف Nothing Phone 2a بمعالج (Dimensity 7200 Pro) من MediaTek.

كلا المعالجين يقدمان أداءً متوسط المستوى ومتقاربًا بنحو كبير وهذا يعني أن كلا الهاتفين يمكنهما التعامل بسلاسة مع جميع المهام اليومية السهلة والمتوسطة دون مواجهة أي مشكلات.

5- السعر:

يُباع هاتف Galaxy A55 بسعر يبدأ من 443 يورو، ويُباع هاتف Nothing Phone 2a بسعر يبدأ من 329 يورو.

أيهما تختار؟

كلا الهاتفين من الهواتف المتوسطة ويقدمان أداءً متقاربًا جدًا، وسيعتمد اختيار أحدهما بنحو أساسي على التصميم والسعر؛ إذ يأتي كلا الهاتفين بتصاميم مختلفة تمامًا، وإذا كنت تُفضّل التصاميم غير المألوفة مثل التصميم الخاص بهاتف Nothing Phone 2a الذي يتضمن مصابيح LED تُضيء عند وصول الإشعارات، فاختر هاتف Nothing Phone 2a، وأما إذا كنت تُفضّل التصاميم التقليدية وترغب في هاتف يتوفر بألوان زاهية، فاختر هاتف سامسونج.

العامل الآخر الذي تجب مراعاته قبل الاختيار هو السعر؛ إذ يُباع هاتف سامسونج Galaxy A55 بسعر أغلى من سعر هاتف Nothing Phone 2a.

من ناحية أخرى، يمكن أن يساعدك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين في تحديد الهاتف المناسب لك، فإذا كنت ترغب في تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف Galaxy A55 يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف سامسونج Galaxy A55 5G الجديد.. إليك المواصفات والسعر“، كما يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف Nothing Phone 2a الجديد.. إليك المواصفات والسعر” لتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف Nothing Phone 2a.