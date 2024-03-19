ريلمي تكشف عن هاتفها الذكي Narzo 70 Pro 5G

كشفت ريلمي عن هاتفها الذكي الجديد Narzo 70 Pro 5G مع كاميرا قوية مقارنةً بالسعر. ويدعي الهاتف أنه الأول في فئته مع الإيماءات الهوائية، مما يتيح لك التنقل في القائمة دون لمس الشاشة.

ويعمل Narzo 70 Pro 5G بمعالج Dimensity 7050 المقترن بمقدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

ولا يحتوي الهاتف فتحة micro SD لتوسيع مساحة التخزين، مع أن شريحة Dimensity تتيح اتصال الجيل الخامس 5G.

وزودت ريلمي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع ذروة سطوع قدرها 2000 شمعة في المتر المربع.

وعلى عكس سابقه، يحتوي Narzo 70 Pro شاشة مسطحة وإطارًا حولها. ويوجد ثقب في وسط الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سوني IMX890.

وتقول ريلمي إن المستشعر الذي يأتي بقياس قدره 1/1.56 بوصة هو الأكبر في هذا القطاع السعري، وعلاوة على ذلك، يوجد أيضًا ميزة التثبيت البصري للصورة، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وزودت ريلمي الهاتف ببطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 67 واطًا. ويمكن ملء البطارية من 0 في المئة إلى 50 في المئة خلال 19 دقيقة. ويكتسب Narzo 70 Pro 5G أيضًا نظام تبريد بغرفة البخار.

وتسمح لك Air Gestures بالتمرير عبر مقاطع الفيديو القصيرة وألبومات الصور ووسائل التواصل الاجتماعي عن طريق التلويح بيدك بدلًا من لمس الشاشة. ويمكنك أيضًا التقاط لقطات الشاشة، وتبديل التطبيقات، والتمرير للجهة العلوية والسفلية.

وتشتمل المزايا الأخرى في Narzo 70 Pro 5G على منفذ USB-C في الجزء السفلي ومكبرات صوت استريو وماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة ومنفذ صوتي.

ويتمتع Narzo 70 Pro 5G أيضًا بحماية IP54 الأساسية وشاشة تتفاعل بطريقة موثوقة عندما يكون هناك بعض قطرات المطر على الشاشة.

ويعمل Narzo 70 Pro 5G بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المعتمدة على أندرويد 14، ويأتي بخيارين لونين، هما Glass Green و Glass Gold.

ويأتي هاتف ريلمي بسعر قدره 240 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت أو بسعر قدره 265 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.