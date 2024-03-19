تيليجرام تحصل على استثمارات قيمتها 330 مليون دولار

تمكنت منصة المراسلة الفورية تيليجرام من الحصول على استثمار ضخم قيمته 330 مليون دولار من خلال بيع السندات، وفقًا لما ذكره المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة، بافيل دوروف، عبر قناته الخاصة.

وأضاف دوروف أن صناديق استثمار عالمية عالية المستوى شاركت في شراء السندات، دون ذكر المؤسسات التي استثمرت في المنصة على وجه التحديد، مضيفًا أن المؤسسات المالية العالمية تقدر نمو الشركة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن العائد الحالي للسندات التي باعتها تيليجرام يبلغ 7.7%، وأن موعد استحقاق تلك السندات هو 2026 أو عندما تُطرح المنصة للاكتتاب العام، أيهما أقرب.

ومن الجدير بالذكر أن المنصة قد باعت العام الماضي سندات بقيمة تصل إلى 210 ملايين دولار أمريكي.

وتسعى المنصة في الوقت الحالي إلى إدراج محتمل في سوق الأسهم، وأن تكون قادرة على تحقيق الأرباح بحلول العام المقبل، وفقًا لتصريحات أدلى بها دوروف لصحيفة فاينشيال تايمز البريطانية الأسبوع الماضي.

ويُقدر عدد مستخدمي تيليجرام بما يزيد على 900 مليون مستخدم حول العالم، بحسب آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المنصة.

وتسعى المنصة إلى زيادة إيراداتها عبر الإعلانات التي بدأت اختبارها في عدة دول، وتخطط لتوسيع نطاقها لتشمل قطاعًا واسعًا من المعلنين مع إتاحتها في المزيد من الدول، كما وعدت المنصة بطرح برنامج لمشاركة الأرباح مع صناع المحتوى من أصحاب القنوات التي ستعرض الإعلانات.

وتوفر تيليجرام اشتراكًا يتيح للمستخدمين تحويل حساباتهم الشخصية العادية إلى حسابات مميزة للاستفادة من مجموعة من المزايا التي لا تتوفر للحسابات العادية.