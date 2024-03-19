تروكولر يكتشف المكالمات المزعجة بالذكاء الاصطناعي

يسعى تطبيق معرفة المتصل تروكولر Truecaller إلى حث المزيد من الأشخاص على الاشتراك في المستويات المميزة من خلال زيادة تقنية التصفية.

ويحظر التطبيق ما بين 38 مليار و 40 مليار مكالمة مزعجة سنويًا لمستخدميه الذين يزيد عددهم على 374 مليونًا.

ويستخدم تحديث Max الجديد لمشتركي أندرويد المميزين الذكاء الاصطناعي لحظر كل مكالمة لا تأتي من جهة اتصال معتمدة، أو التي يحددها الذكاء الاصطناعي على أنها قد تكون مزعجة، حتى لو لم تكن مدرجة في قاعدة بيانات تروكولر.

وكان الحظر يسترشد في السابق بكيفية إدراج الأرقام في قاعدة البيانات تلك، بالإضافة إلى الفحص الاستباقي للفرد.

ويعد هذا التحديث مخصصًا لنظام أندرويد فقط، إذ لا تسمح آبل لتطبيق تروكولر أو خدمات معرفة المتصل الأخرى بالتحقق من حالة المتصلين المزعجين لحظر المكالمات تلقائيًا عبر نظام iOS.

وتؤكد الميزة الجديدة كيف يعتقد تروكولر أنه قد تكون هناك فرصة للاستفادة من الأشخاص الذين سئموا من الطرق التي تتبعها المكالمات المزعجة حتى لو كان الإصلاح قد يأتي على حساب المكالمات غير المزعجة أو المكالمات المفقودة من أرقام غير معروفة.

ويعتمد تروكولر أيضًا على الاهتمام الحالي بكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتعد معرفة المتصل والحماية من الإزعاج ميزتين أساسيتين للتطبيق.

ويراهن التطبيق على أن أي تحفظات بخصوص الذكاء الاصطناعي قد يفوقها الفضول بخصوص مدى نجاحه في إنجاز المهمة الرئيسية مع زيادة الاشتراكات المتميزة أيضًا في هذه العملية.

وتتراوح المستويات المميزة للتطبيق بين 10 دولارات شهريًا و 100 دولار سنويًا، اعتمادًا على عوامل، مثل عدد المستخدمين المشمولين.

وتشير الميزة الجديدة أيضًا إلى أسلوب تروكولر في دمج المزيد من الأتمتة الاستباقية، مما يُقلل من الحاجة إلى تفاعل استباقي من قبل المستخدمين.

ويقدم التطبيق دائمًا للمشتركين قائمة بجميع المكالمات التي من المحتمل أن يحظرها، التي تتضمن أرقامًا دولية ومخفية وغير معروفة غير مدرجة في جهات اتصال المستخدم.

ويجب على المستخدمين التفاعل وتعديل قوائمهم الخاصة من أجل الحصول على أفضل النتائج من التطبيق، مع أن التطبيق يحظر الآن كل شيء محدد على أنه غير مناسب افتراضيًا.

يشار إلى أن هذه ليست ميزة الذكاء الاصطناعي الأولى في تروكولر، إذ إنه يوفر مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يفحص المكالمات لتحديد سبب اتصال المتصل بالمستخدم، في حين تشمل المزايا الأخرى غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الاتصال الهاتفي السحابي وتسجيل المكالمات.