تحذيرات من تثبيت تحديث macOS 14.4 في حواسيب ماك

تحذر العديد من التقارير المنشورة حديثًا من تنزيل تحديث macOS 14.4 وتثبيته في حواسيب ماك، إذ يسبب التحديث العديد من المشكلات في توصيل الأجهزة الخارجية وتعطل بعض البرامج مثل جافا.

وكانت آبل قد أطلقت تحديث macOS 14.4 حديثًا من أجل إضافة بعض المزايا البسيطة إلى نظام التشغيل بالإضافة إلى بعض الإصلاحات وتعزيز أمن النظام.

ورُصدت المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون في منتدى آبل للدعم الفني ومنتديات ريديت ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبلغ بعض المستخدمين عن تعطل منافذ USB في أجهزتهم وعدم قدرتهم على توصيلها بالأجهزة الخارجية، بالإضافة إلى تعطل اتصال الأجهزة بالطابعات والميكروفونات وغيرها.

وكانت شركة أوراكل قد أصدرت تحذيرًا أخيرًا من تثبيت تحديث macOS 14.4 في حواسيب ماك، إذ يمكن أن يتسبب التحديث في “إنهاء عمليات Java على نحو غير متوقع”. وتؤثر المشكلة في كافة إصدارات Java بدءًا من Java 8 دون توفر حل متاح حتى الآن، إلا باسترجاع نسخة احتياطية كاملة للنظام قبل التحديث إن كانت متاحة.

ويستحسن تأخير التحديث إلى 14.4 macOS حتى تعالج آبل كافة المشكلات التي ظهرت حديثًا بتحديث آخر لاحق.

ولم تعلق آبل على نحو رسمي حتى الآن على التقارير التي تفيد بوجود مشكلات سببها التحديث الأخير لحواسيب ماك، لكن زيادة معدل الشكاوى قد يجبرها على إصدار بيان رسمي أو المسارعة إلى إطلاق تحديث فرعي عاجل.