إنفيديا تعلن منصة ذكاء اصطناعي للروبوتات البشرية

ترفع إنفيديا مستوى الروبوتات من خلال تقديم GR00T، وهي منصة ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط لتشغيل الروبوتات البشرية في المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي الأساسي المتقدم.

وعرضت الشركة GR00T خلال مؤتمر GTC 2024، وهي تستخدم نموذجًا أساسيًا للأغراض العامة يمكّن الروبوتات البشرية من أخذ النصوص أو الكلام أو مقاطع الفيديو أو حتى العروض التوضيحية المباشرة بصفتها مدخلات ومعالجتها لاتخاذ إجراءات عامة محددة.

وطورت أدوبي GR00T بمساعدة أدوات منصة إسحاق الروبوتية Isaac، ويشمل ذلك مختبر إسحاق Isaac Lab الجديد للتعلم المعزز.

وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي للشركة: “يعد بناء النماذج الأساسية للروبوتات البشرية العامة أحد أكثر المشكلات إثارة التي يجب حلها في الذكاء الاصطناعي اليوم. تجتمع التقنيات معًا ليتمكن كبار علماء الروبوتات في جميع أنحاء العالم من تحقيق قفزات كبيرة نحو الروبوتات الاصطناعية العامة”.

ومن أجل مساعدة الشركات في تشغيل GR00T، أعلنت الشركة شريحة Jetson Thor المخصصة للروبوتات البشرية.

ونشرت إنفيديا بعض التطورات الملحوظة في بناء أذرع معالجة صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الروبوتات القادرة على التنقل في البيئات غير المنظمة.

ووفقًا للشركة، فإنها صممت GR00T لفهم نصوص اللغة الطبيعية والكلام والفيديو والعروض المباشرة من أجل محاكاة الحركات البشرية وإنتاج إجراءات عامة للتنقل والتكيف والتفاعل مع العالم الحقيقي.

ويؤدي هذا إلى تعزيز قدرات الروبوتات البشرية، ويجعل من السهل جدًا تطويرها ونشرها. وباستخدام النصوص والعروض المباشرة بصفتها مدخلات، يمكن لأي شخص برمجة الروبوتات في حال توفر إمكانية الوصول ذات الصلة.

وعرض هوانغ العديد من الروبوتات البشرية العاملة بالاعتماد على GR00T التي تكمل مجموعة متنوعة من المهام، ويشمل ذلك تلك من Agility Robotics و Apptronik و Fourier Intelligence و Unitree Robotics.

وللتحقق من قدرة الروبوتات البشرية على تشغيل النماذج المعقدة المتعددة الوسائط، أطلقت إنفيديا أيضًا منصة الحوسبة Jetson Thor للروبوتات البشرية.

وتتضمن منصة الحوسبة المستندة إلى شريحة Jetson Thor وحدات معالجة مركزية عالية الأداء ووحدة معالجة رسومات من الجيل التالي استنادًا إلى معمارية Blackwell مع محرك محول يوفر مقدار 800 تيرافلوب من أداء الذكاء الاصطناعي.