إنفيديا تحول شخصيات اللعبة إلى روبوتات دردشة

عرضت إنفيديا كيف بدأ المطورون باستخدام أدواتها للذكاء الاصطناعي المسماة “الإنسان الرقمي” للتعبير عن شخصيات ألعاب الفيديو وتحريكها وإنشاء الحوار.

وأصدرت الشركة مقطعًا من Covert Protocol، وهو عرض توضيحي تقني قابل للتشغيل يوضح كيف يمكن لأدواتها للذكاء الاصطناعي أن تسمح للشخصيات غير القابلة للعب بالاستجابة بطرق فريدة لتفاعلات اللاعبين، مما يولد استجابات جديدة تناسب أسلوب اللعب المباشر.

ويتولى اللاعبون في العرض التوضيحي دور المخبر الخاص، ويكملون الأهداف بناءً على المحادثات مع الشخصيات غير القابلة للعب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتدعي إنفيديا أن كل تجربة لعب تكون فريدة من نوعها، إذ تؤدي تفاعلات اللاعبين في الوقت الفعلي إلى نتائج مختلفة للعبة.

وقال جون سبيتزر، نائب رئيس التطوير وتقنيات الأداء في إنفيديا: “تشغل أدوات الإنسان الرقمي للذكاء الاصطناعي الرسوم المتحركة المعقدة والكلام التحادثي المطلوب لجعل التفاعلات الرقمية تبدو حقيقية”.

وطورت إنفيديا العرض التوضيحي التقني القابل للتشغيل Covert Protocol بالتعاون مع Inworld AI، وهي شركة ناشئة لألعاب الذكاء الاصطناعي، ويستخدم تقنية إنفيديا المسماة “محرك الصورة الرمزية السحابي” Avatar Cloud Engine، وهي التقنية نفسها التي دعمت العرض التجريبي لمتجر رامين سايبربانك المستقبلي الذي أطلقته إنفيديا في شهر مايو الماضي.

ولا يظهر Covert Protocol مدى فعالية هذه الشخصيات غير القابلة للعب المدعمة بالذكاء الاصطناعي في اللعب الحقيقي، بل يظهر مجموعة مختارة من مقاطع الشخصيات غير القابلة للعب التي تصدر أصواتًا مختلفة.

ويتطابق الصوت مع الرسوم المتحركة لمزامنة الشفاه، ويبدو كما لو كان روبوت الدردشة يتحدث إليك من خلال الشاشة.

وتقول Inworld AI إنها تخطط لإصدار التعليمات البرمجية المصدرية للعرض التوضيحي التقني القابل للتشغيل Covert Protocol في المستقبل القريب من أجل تشجيع المطورين الآخرين على اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي “الإنسان الرقمي” و “محرك الصورة الرمزية السحابي” من إنفيديا.

وأعلنت Inworld AI أيضًا شراكة مع مايكروسوفت في شهر نوفمبر 2023 للمساعدة في تطوير أدوات إكس بوكس من أجل إنشاء شخصيات وقصص ومهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وعرضت إنفيديا أيضًا تقنيتها المسماة Audio2Face في مقطع من لعبة World of Jade Dynasty القادمة أظهر مزامنة شفاه الشخصية لكل من اللغة الإنجليزية ولغة الماندرين الصينية.

وتسهل تقنية Audio2Face إنشاء ألعاب بلغات متعددة دون إعادة تنشيط الشخصيات يدويًا. ويوضح مقطع فيديو آخر من لعبة الحركة القادمة Unawake كيف يمكن استخدام Audio2Face لإنشاء رسوم متحركة للوجه أثناء اللعب.