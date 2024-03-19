أودي تكشف عن سيارتها الكهربائية Q6 e-tron

كشفت أودي عن Q6 e-tron، وهي سيارة كهربائية تعتمد على منصة PPE الجديدة التي شاركت في تطويرها بورشه.

ويجمع هذا التعاون الموارد والخبرات معًا داخل مجموعة فولكس فاجن، مما يعد بتوفير قابلية التوسع عبر نماذج أودي المستقبلية.

وتعتزم الشركة استعادة إرثها بصفتها مبتكرة في مجال السيارات من خلال Q6 e-tron، وتحديد وتيرة مجموعة السيارات الكهربائية والأداء وقدرات الشحن.

وتتنافس Q6 e-tron في فئة سيارات الدفع الرباعي المتوسطة الحجم ذات الشعبية الكبيرة.

وفي حين أن العديد من شركات صناعة السيارات القديمة تتراجع عن الخطط الكهربائية، فقد حرصت الشركة الألمانية على تأكيد التزامها بجهودها في مجال الكهرباء.

ولا تزال أودي ملتزمة بالتوقف عن إطلاق مركبات جديدة مزودة بمحركات الاحتراق الداخلي في عام 2027 والتحول إلى السيارات الكهربائية في عام 2033.

ويساعد إطلاق Q6 e-tron في إكمال تشكيلة سيارات الدفع الرباعي الكهربائية من الشركة مع Q4 e-tron و Q8 e-tron.

وتستفيد أودي من منصة PPE فيما يتعلق بمجموعة نقل الحركة الكهربائية التي تساعد في جعل Q6 e-tron أكثر كفاءة من الأجيال السابقة.

وتشغل بطارية بقوة قدرها 100 كيلوواط السيارة، وتعد أودي بشحن ما يصل إلى 270 كيلوواط من التيار المستمر، مما يتيح للسائقين إضافة مدى يصل إلى 255 كم بشحن خلال عشر دقائق فقط.

ويضمن نظام الإدارة الحرارية الجديد من أودي الأداء الأمثل للشحن حتى على المسافات الطويلة، مما يساعد في معالجة القلق بخصوص المدى.

وتأتي Q6 e-tron بنوعين مختلفين من نظام الدفع الرباعي، ويحتوي النموذج الأساسي قوة قدرها 285 كيلوواط ويعد بمدى يصل إلى 625 كم، في حين يحتوي النموذج الرياضي SQ6 e-tron قوة قدرها 380 كيلوواط ويعد بمدى يصل إلى 598 كم.

وتتميز Q6 e-tron بشاشة منحنية تعمل باللمس بقياس قدره 14.5 بوصة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه وموجهة بسلاسة نحو مقعد السائق لتسهيل الوصول والرؤية.

وتتكون هذه الشاشة المنحنية من شاشتين، هما شاشة العدادات الرقمية أمام السائق وشاشة في وسط لوحة القيادة، وهناك أيضًا شاشة اختيارية للركاب تحتوي وضع خصوصية يحد من مجال الرؤية بحيث لا يكون المحتوى مرئيًا للسائق.

وتستفيد Q6 e-tron من منصة PPE من أجل توفير أرضية مسطحة وقاعدة عجلات طويلة، الأمر الذي ينعكس على التصميم الداخلي، مما يضمن مساحة واسعة ومرونة لكل من الركاب والبضائع.

ومع رفع المقاعد الخلفية، تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 526 لترًا، في حين تصل السعة إلى 1529 لترًا عند طي المقاعد إلى الجهة السفلية.

وتوجد في الجهة الخلفية وحدة تحكم مركزية قابلة للطي ومنفذي USB C في الجهة السفلية لأدوات التحكم في المناخ الخلفية.

وتصل Q6 e-tron في صيف عام 2024، ويبدأ سعر النموذج الأساسي من 74700 يورو، في حين يبدأ سعر النموذج الرياضي من 93800 يورو في ألمانيا.