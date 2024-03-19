أدوبي تجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى Substance 3D

أطلقت أدوبي مزايا ذكاء اصطناعي توليدي جديدة تعتمد على منصة Firefly لمجموعة برامج التصميم الثلاثية الأبعاد Substance 3D، مما يسمح للفنانين بإنتاج الأصول الإبداعية للمشاريع بسرعة باستخدام الأوصاف النصية.

ويحاول العديد من المطورين استكشاف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج الكائنات الثلاثية الأبعاد، وتستخدم الشركة نماذج الذكاء الاصطناعي من منصة Firefly لتبسيط العمل الثلاثي الأبعاد الحالي.

ويبشر هذا التكامل بين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لمنصة Firefly مع النظام البيئي لمنصات Substance 3D بعصر جديد من الإبداع والكفاءة للمصممين ومطوري الألعاب ومحترفي المؤثرات البصرية، مما يؤدي إلى تسريع العمليات الإبداعية في مجالات مختلفة.

وعرضت أدوبي ميزة Text to Texture لمنصة Substance 3D Sampler. وتوفر هذه الميزة للمبدعين القدرة على إنشاء مواد واقعية لأسطح الكائنات الثلاثية الأبعاد من مطالبات نصية بسيطة.

ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المواد مباشرةً عبر النماذج الثلاثية الأبعاد، مما يوفر على المصممين الحاجة إلى العثور على المواد المرجعية المناسبة ويحسن العمليات الإبداعية للفنانين والمصممين دون الحاجة إلى نماذج أولية مادية أو صور مخزنة أو تصوير يدوي.

كما عرضت الشركة ميزة Generative Background لمنصة Substance 3D Stager. وتتيح هذه الميزة للمصممين استخدام المطالبات النصية لتوليد صور خلفية مفصلة للكائنات التي يمكن تركيبها بسلاسة في مشاهد ذات منظور ذكي ومطابقة الإضاءة.

وتستخدم هاتان الميزتان تقنية التصوير الثنائي الأبعاد، مثل أدوات أدوبي السابقة في فوتوشوب و Illustrator المعتمدة على منصة Firefly.

ولا تولد منصة Firefly نماذج أو ملفات ثلاثية الأبعاد، بل تعتمد Substance 3D Stager و Substance 3D Sampler على الصور الثنائية الأبعاد المنتجة من الأوصاف النصية مع استخدامها بطرق تبدو ثلاثية الأبعاد.

وتتوفر ميزتا Text to Texture و Generative Background في الإصدارات التجريبية من Substance 3D Stager 3.0 و Substance 3D Sampler 4.4.

وصرح سيباستيان ديجوي، نائب رئيس أدوبي للبرامج الثلاثية الأبعاد والميتافيرس، بأن كلتا الميزتين مجانيتان أثناء الإصدار التجريبي ومدربتان على الأصول المملوكة للشركة، ويشمل ذلك المواد المرجعية التي تنتجها الشركة ومخزونها المرخص.

وأضاف: “بحثت أدوبي دائمًا عن طرق جديدة ومبتكرة لوضع الأدوات الإبداعية في أيدي المصممين والفنانين الآخرين. من خلال إدماج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمنصة Firefly في منصات Substance 3D، فإننا نبسّط العملية الإبداعية ونفتح عوالم جديدة من الإمكانيات الإبداعية”.