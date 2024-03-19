آبل تعتزم إطلاق إصدارين من سماعة AirPods 4

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن آبل تخطط لطرح إصدارين من الجيل الرابع من سماعتها اللاسلكية أيربودز (AirPods 4) في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج السماعات الجديدة خلال شهر مايو المقبل على أن تطلقها آبل في الأسواق خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون 16 القادمة.

ووفقًا لما ذكره تقرير بلومبرغ، فإن من المتوقع أن يتمتع إصدارا AirPods 4 بتصميم جديد مع ملاءمة أفضل للأذن، بالإضافة إلى جودة صوت محسنة، وعلبة شحن محدثة بها منفذ USB-C للشحن.

وأضاف التقرير أن الطراز الأعلى سيتميز أيضًا بخاصية الإلغاء النشط للضوضاء، وهي ميزة لم تكن موجودة إلا في إصدارات Pro من سماعة AirPods، بالإضافة إلى مكبر صوت في علبة الشحن يمكنه إصدار صوت للعثور على السماعة عند فقدانها باستخدام تطبيق Find My من آبل.

وتخطط آبل لإيقاف بيع الجيل الثاني والثالث من سماعات AirPods بعد طرح إصداري AirPods 4 الجديدين. وتبيع آبل حاليًا الجيل الثاني والثالث من سماعة AirPods بسعر قدره 130 و 180 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، وعلى الأغلب ستطرح الإصدارين القادمين من AirPods 4 بالأسعار نفسها أو بزيادة طفيفة.

ومن غير المرجح أن تطرح آبل إصدارات جديدة من سماعات AirPods Pro خلال العام الجاري، ولكن من المنتظر أن تحصل الإصدارات الحالية من إصدارات Pro على مزايا جديدة لمساعدة أصحاب الإعاقات السمعية مع نظام iOS 18 القادم.