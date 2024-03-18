xAI تفتح مصدر Grok في تصعيد لحرب الذكاء الاصطناعي

أصدرت xAI المملوكة للملياردير إيلون ماسك التعليمات البرمجية المصدرية لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok عبر منصة GitHub، مما يصعد معركة السيطرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي.

ويسمح هذا للباحثين والمطورين بالبناء على النموذج والتأثير في كيفية تحديث شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة لروبوت الدردشة Grok في المستقبل، إذ يتنافس Grok مع التكنولوجيا المنافسة من OpenAI وميتا وجوجل.

وتوضح تدوينة نشرتها xAI أن هذا الإصدار المفتوح المصدر Grok-1 يتضمن معلمات النموذج الأساسي ومعمارية الشبكة” للنموذج المسمى Mixture-of-Experts البالغ قدرها 314 مليار معلمة.

وأوضحت الشركة أن النموذج مأخوذ من نقطة تطوير في شهر أكتوبر الماضي ولم يخضع للضبط الدقيق لأي استخدام محدد، مثل الحوار.

وطرحت xAI الإصدار المفتوح المصدر بموجب ترخيص Apache 2.0 الذي يتيح الاستخدام التجاري، مع أنه لا يتضمن البيانات المستخدمة لتدريبه أو طريقة ربطه بمنصة إكس للحصول على بيانات في الوقت الفعلي.

وقالت الشركة في شهر نوفمبر 2023 إنها طورت النموذج اللغوي الكبير لروبوت Grok على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ويستهدف الاستخدامات المتعلقة بتوليد التعليمات البرمجية والكتابة الإبداعية والإجابة عن الأسئلة.

وأصدرت إكس التعليمات البرمجية المصدرية لخوارزميتها بعد أن اشترى ماسك الشركة، وانتقد ماسك علنًا الشركات التي لا تفتح مصدر نماذجها للذكاء الاصطناعي.

ويشمل ذلك OpenAI، وهي الشركة التي ساعد في تأسيسها مع أنه يقاضيها الآن بزعم أنها انتهكت اتفاقية التأسيس الأصلية التي تنص على أنها ستكون مفتوحة المصدر.

وأصدرت الشركات نماذج مفتوحة المصدر أو محدودة المصدر للحصول على تعليقات من باحثين آخرين بخصوص كيفية تحسينها.

وفي حين أن هناك العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر بالكامل، فإن النماذج الأكثر استخدامًا هي إما مغلقة المصدر أو تقدم ترخيصًا مفتوحًا محدودًا.

وأطلقت xAI روبوت الدردشة Grok في العام الماضي، وهو متاح لمستخدمي إكس المشتركين في اشتراك +Premium.

ويستطيع روبوت الدردشة الوصول إلى بعض بيانات إكس، مع أن النموذج المفتوح المصدر لا يتضمن تواصلًا مع الشبكة الاجتماعية.