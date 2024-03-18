SoftServe تستعرض مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في أربعة برامج تجريبية

أعلنت SoftServe، وهي شركة متخصصة في استشارات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، أنها ستقدم أربعة برامج تجريبية جديدة تستعرض فيها مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) والميتافيرس الصناعي (Metaverse) في مؤتمر إنفيديا GTC 2024.

وطورت SoftServe هذه البرامج الأربعة؛ وهي: WarehouseSim و Simulation First و Industrial Copilot و Gen، باستخدام تقنيات إنفيديا لعرض قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوأم الرقمي (Digital twin)، والروبوتات، والمحاكاة.

وقال تاراس باتشينسكاي، نائب رئيس التكنولوجيا في شركة SoftServe: “هذه البرامج التجريبية لشركة SoftServe تمثل أحدث التقنيات في تطبيقات التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي لمواجهة التحديات الحالية. هدفنا يكمن في عرض قدرات منصات إنفيديا Omniverse و NeMo و Riva وغيرها من التقنيات المتقدمة بطريقة جذابة للغاية. وبفضل استخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والواقع المعزز للتفاعل مع الميتافيرس الصناعي، سيختبر الحضور في مؤتمر إنفيديا GTC 2024 التغييرات المبتكرة التي ستصبح قريبًا حقيقة واقعة”.

SoftServe WarehouseSim: هو توأم رقمي يسمح للمستخدمين ببناء وتشغيل وإعادة تصميم المستودعات في بيئة افتراضية قبل التنفيذ الفعلي. وتتيح محاكاة الميتافيرس الصناعي اختبار وتفحص التغييرات التي قد تؤثر في العمليات أو تؤدي إلى تكاليف غير متوقعة.

في هذه البرامج التوضيحية، يمكن للمستخدمين وضع عناصر محددة، مثل الرفوف والأرصفة والرافعات الشوكية والروبوتات المستقلة المتنقلة (AMR)، داخل بيئة افتراضية لتقييم الإنتاج أو تحديد المشكلات المحتملة. ويمكن أيضًا تطبيق التقنيات نفسها في مجالات أخرى، مثل تخطيط المصانع والإنتاج في قطاعي التصنيع والسيارات.

SoftServe Simulation First: يقدم العرض التوضيحي من SoftServe الزراعة العمودية الدقيقة إذ يمكن للمستخدمين التعاون مع الروبوتات بواسطة المحاكاة. وتقلل هذه الطريقة من التكاليف المادية لحلول الروبوتات المتقدمة والتشغيل الآلي، مما يسمح بإجراء الاختبارات بطريقة آمنة وبتكلفة ميسورة مع تصحيح الأخطاء وتنفيذ العمليات بفعالية.

SoftServe Gen AI Industrial Copilot: يعمل مساعد SoftServe الصناعي بالذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز إدراك نماذج اللغات الكبيرة (LLM) بعمليات التصنيع وذلك لتقديم الدعم والمشورة والإرشادات للعمال في مواقع العمل.

Gen SoftServe Gen AI Assistant: يوفر مساعد SoftServe بالذكاء الاصطناعي التوليدي (جين) أدوات المحادثة الآلية المتطورة، إذ يقدم خدمة عملاء أكثر جاذبية وتفوقًا بالاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) وآليات إدارة الحوار المتطورة لتحسين أساليب المحادثة.