Infinix تكشف عن سلسلة هواتف Note 40 الجديدة

أعلنت شركة Infinix سلسلة هواتف نوت 40 الجديدة التي تضم 3 هواتف مختلفة، هي Note 40 و Note 40 Pro (4G و5G) و Note 40 Pro Plus 5G.

وتتميز الهواتف الجديدة بتقنية All-Round FastCharge 2.0 للشحن السريع، إذ أضافت الشركة بعض الترقيات لتتمكن هواتفها الجديدة من الشحن المتعدد السرعات لشحن الهواتف على نحو سريع.

وأضافت Infinix شريحة مخصصة للشحن أطلقت عليها اسم Cheetah X1 لتعزيز عملية الشحن وإجرائها بعدة طرق مختلفة مع منع ارتفاع درجة حرارة الهاتف في أثناء الشحن.

وشملت التطويرات أيضًا إضافة الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 20 واطًا، وكشفت الشركة عن مجموعة ملحقات Infinix MagKit للشحن، التي تحتوي على غطاء للهاتف ولوحة شحن وشاحن محمول لتسهيل عملية الشحن اللاسلكي.

ويمكن أيضًا الاستفادة من خاصية الشحن العكسي ومشاركة الطاقة مع أجهزة أخرى، سلكيًا أو لاسلكيًا، بقوة تصل إلى 10 واط.

وفيما يتعلق بالمعالج، يعمل هاتفي Note 40 Pro و Note 40 Pro Plus بمعالج MediaTek Dimensity 7020 في حين يعمل الإصدار الأساسي بمعالج Helio G99 Ultimate.

ويحتوي هاتف Pro Plus على ذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، في حين أن الإصدار الأساسي وإصدار Pro يحتويان على ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت.

وتأتي هواتف سلسلة Note 40 بشاشة من نوع AMOLED قياسها 6.78 إنشات بدقة قدرها Full HD وطبقة حماية من غوريلا جلاس، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويحتوي إصدار Pro Plus على بطارية تبلغ سعتها 4600 ميلي أمبير، في حين يحتوي الإصدار الأساسي وإصدار Pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير.

وقدمت Infinix ميزة جديدة تسمى Active Halo التي تعطي الهاتف مظهرًا مميزًا عن طريق إضاءة وحدة الكاميرات التي تتغير باستمرار مع تلقي المكالمات والإشعارات أو تشغيل الألعاب أو الموسيقى أو في أثناء شحن الهاتف.

وتحتوي هواتف Note 40 على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، وتتميز كاميرا هاتفي Pro و Pro Plus بميزة التثبيت البصري OIS للحصول على لقطات أكثر ثباتًا. أما كاميرا السيلفي الأمامية، فهي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

وستطرح Infinix هواتفها الجديدة عالميًا بالألوان الأسود والأخضر والذهبي بسعر يبدأ من 200 دولار للإصدار الأساسي، و 260 دولارًا لإصدار Pro، و 310 دولارًا لإصدار Pro Plus.