Aetina تكشف النقاب عن أنظمة الذكاء الاصطناعي في مؤتمر GTC 2024

استجابة للعدد المتزايد من أجهزة إنترنت الأشياء والاحتياجات المتنوعة لعمليات الإدخال والإخراج والتخزين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، أعلنت Aetina، الشركة المتخصصة عالميًا في مجال حلول الذكاء الاصطناعي في حوسبة الحافة، إطلاق أنظمة الذكاء الاصطناعي بمبرد سلبي من سلسلة AIE-PN33/43 وسلسلة AIE-PO23/33 في مؤتمر GTC 2024.

ويطلق مصطلح (المبرد السلبي) على المبرد الذي لا يتضمن مروحة ويستفيد من حركة الهواء المحيطة به لخفض حرارة البطاقة الرسومية أو المعالج المركزي والحفاظ عليه.

وهذه الأنظمة تشمل: AIE-PN33/43-2PSE، و AIE-PN33/43-4PSE، و AIE-PN33/43-6USB، و AIE-PO23/33-6USB، إلى جانب AIE-PN33/43-3M، و AIE-PO23/33-3M المجهزة بثلاث مجموعات من أقراص M.2 M-Key.

وتعمل هذه الأنظمة المبتكرة بواسطة وحدات إنفيديا Jetson Orin NX و Orin Nano، التي توفر أداءً استثنائيًا لحوسبة الذكاء الاصطناعي بأداء قدره 100 تريليون من العمليات في الثانية (TOPS)، إضافة إلى خيارات واجهة إدخال وإخراج مرنة.

وصممت هذه الحلول للتعامل بسلاسة مع احتياجات الاتصالات ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي لمختلف المستشعرات والأجهزة الموجودة في حوسبة الحافة، مما يتيح للمجالات الصناعية نشر مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة في جميع أنحاء العالم.

ويشهد سوق الذكاء الاصطناعي (AI) العالمي طفرة كبرى، مما أدى إلى تسريع طلب أجهزة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي للحافة (Edge AI) التي تتميز بأنها موثوقة ومرنة وعالية الأداء. ووفقًا لتقرير صدر من مجموعة Statista، يتوقع أن يتجاوز عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) قرابة 29 مليار جهاز بحلول عام 2030.

ويمكن للمستخدمين اختيار المنتج الأنسب بناءً على متطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، سواء كان ذلك يتعلق بصعوبات تمديد الأسلاك في البيئات المختلفة مثل المواني وأنظمة مراقبة حركة المرور، أو تلبيةً لاحتياجات توصيل أجهزة الاستشعار المتعددة للكشف عن عيوب المصنع الذكي أو خطوط الإنتاج الآلي، أو توسيع سعة التخزين لمهام تعرّف الصور في الوقت الفعلي.

ومن المقرر أن تساهم هذه الحلول في تسريع نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في قطاعات صناعية متنوعة.