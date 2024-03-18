كيف يمكن متابعة الكلمة الافتتاحية لمؤتمر إنفيديا GTC 2024؟

أعلنت إنفيديا أن مؤتمر GTC 2024 سيركز على الذكاء الاصطناعي ليعرض أهم التطورات في هذا المجال. ومن أهم نقاط هذا المؤتمر الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها مؤسس شركة إنفيديا ومديرها التنفيذي، جين-سون هوانغ، والمقررة يوم الاثنين الثامن عشر من مارس الساعة الواحدة مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، في مركز SAP في سان خوسيه، ولاية كاليفورنيا.

وسيضم المؤتمر قرابة 900 جلسة، و 1700 مقدم، وأكثر من 300 عرض، وستغطي باقي الجلسات قرابة 16 موضوعًا؛ منها: الواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR)، والروبوتات، والشبكات، والمحاكاة، والأمن السيبراني، إلخ.

ومن المتوقع كذلك أن نرى أول التفاصيل المتعلقة بمعمارية Blackwell ووحدة معالجة الرسوم B100 القادرة على تقديم أداء أفضل بكثير عند تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT-3 من OpenAI، إلى جانب الكشف عن أحدث التطورات في منصة كودا (CUDA) وهي منصة وواجهة برمجية رسومية تسمح للمبرمجين باستخدام قوة المعالجة الموازية للبطاقات الرسومية في مهام الحوسبة؛ ويستطيع المبرمجون التحكم فيها باستخدام لغات البرمجة القياسية.

أين يمكن مشاهدة الكلمة الافتتاحية لمؤتمر إنفيديا GTC 2024؟

يمكنكم مشاهدة الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها مؤسس شركة إنفيديا ومديرها التنفيذي جين-سون هوانغ، والتي ستكون في يوم الثامن عشر من مارس الساعة الواحدة مساءً (PM) بتوقيت المحيط الهادئ، والساعة الحادية عشرة مساءً (PM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في يوم التاسع عشر من مارس الساعة الثانية عشرة صباحًا (AM)، في قناة إنفيديا الرسمية على منصة اليوتيوب.

كما يمكنكم متابعة هذا المؤتمر من خلال البث المباشر على الموقع الرسمي لشركة إنفيديا.

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