وزارة التجارة السعودية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم المتاجر الإلكترونية

تسعى وزارة التجارة السعودية إلى تعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين، إذ أطلقت مبادرة جديدة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم الجمعة الماضي تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يحمل هذا العام شعار (مسؤولية وعدالة الذكاء الاصطناعي للمستهلكين).

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى رفع امتثال المتاجر الإلكترونية في السوق السعودي، وتمكين التاجر من معرفة تقييم متجره، وإمكانية تصحيح النتيجة بعد الالتزام بالمعايير المحددة.

الذكاء الاصطناعي

يُقيّم امتثال المتاجر الإلكترونية.. نظام إلكتروني يتحقق من امتثال المتاجر الإلكترونية، بناءً على 11 معيار معتمد. pic.twitter.com/Exrtt7EnWS — وزارة التجارة (@MCgovSA) March 15, 2024

معايير تقييم المتاجر الإلكترونية:

وحددت الوزارة 11 معيارًا معتمدًا يُبنى عليها تقييم امتثال المتاجر الإلكترونية، وهي:

إبراز رقم السجل التجاري والتراخيص اللازمة في الصفحة الرئيسية للمتجر.

إبراز الرقم الضريبي، والتراخيص اللازمة في الصفحة الرئيسية للمتجر.

توثيق رابط المتجر الإلكتروني في السجل التجاري.

توثيق المتجر الإلكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال.

توفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية في المتجر.

توفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال في المتجر.

توفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء في المتجر.

توفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل في المتجر.

توفر وسائل تواصل سهلة لخدمة العملاء (تواصل معنا) في المتجر.

توفر موقع إلكتروني آمن وبجودة عالية (سرعة الموقع، سهولة الاستخدام، رابط https يتوفر لديه حماية الأمن السيبراني).

عدم وجود مخالفات صادرة (غير مُسددة) على المنشأة.

بواسطة الذكاء الاصطناعي..

11 معيارًا لتقييم المتاجر الإلكترونية. pic.twitter.com/3OZ4mzZHNW — وزارة التجارة (@MCgovSA) March 15, 2024