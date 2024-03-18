هونر تكشف عن هاتفها الذكي Magic 6 Ultimate

تواصل هونر توسيع مجموعة منتجاتها، إذ استضافت الشركة اليوم حدثًا في الصين للكشف عن أحدث التطورات التكنولوجية، ويشمل ذلك هاتفها الذكي Magic 6 Ultimate.

ويأتي الهاتف مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي قدرها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت، بما يتوافق مع الخيارات الموجودة في الأجهزة المنافسة، مثل Galaxy S24 Ultra.

ويتميز الجهاز بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس قدره 6.8 بوصات وبدقة قدرها 2800×1280 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتدعم الشاشة Dolby Vision و HDR، إلى جانب سطوع قدره 1600 شمعة في المتر المربع، وذروة سطوع قدرها 5000 شمعة في المتر المربع.

وفيما يتعلق بمزايا الكاميرا، فإن هاتف هونر الجديد يتميز بكاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة عريضة للغاية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافية من نوع بيرسكوب بدقة قدرها 180 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وتُنافس الكاميرا المسماة “عين النسر الفائقة الديناميكية” جودة الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة SLR.

ويستخدم هذا النظام أول عدسة فائقة الديناميكية على مستوى الصناعة H9800 (Howell OV50K).

وتأتي العدسة مع مستشعر كبير بقياس قدره 1/1.3 بوصة، ونطاق ديناميكي واسع قدره 15EV، وفتحة عدسة متعددة الاستخدامات متغيرة بين F1.4 و F2.0، وميزة التثبيت البصري للصورة.

ويتجاوز Magic 6 Ultimate كاميرات الهواتف الذكية التقليدية من خلال نظام التركيز الليزري الذي يصل إلى 1200 نقطة ونظام التصوير المتطور المشتق من تقنية القيادة الذاتية.

ويسمح هذا المزيج بالتقاط الحركة الكاملة الاتجاه بدرجة SLR، مما يتيح التقاط الحركة العالية السرعة دون عناء.

ويضمن مستشعر الصور LOFIC أن يتعامل الهاتف بسهولة مع مشاهد الصور والفيديو ذات النطاق الديناميكي العالي، مما ينتج عنه نتائج مذهلة في ظروف الإضاءة المعقدة.

وزودت هونر الهاتف ببطارية قدرها 5600 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 80 واطًا والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 66 واطًا.

كما أنه يتميز بشهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويضيف قدرة الاتصال الثنائي الاتجاه عبر الأقمار الصناعية، وهي ميزة بارزة في Magic 6 Ultimate.

ويتاح الهاتف بسعر قدره 975 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، وبسعر قدره 1100 دولار لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.