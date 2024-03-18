هونر تعلن Magic 6 RSR Porsche Design

أعلنت هونر هاتفها الذكي الجديد Magic 6 RSR Porsche Design البالغ سعره 1400 دولار. ويأتي هذا الهاتف مع منطقة كاميرا سداسية الشكل وتصميم فاخر مطور بالتعاون مع بورشه.

وتشبه معظم مواصفات هذا الهاتف الذكي إلى حد كبير مواصفات هاتف Magic 6 Ultimate، ويختلف في التصميم المتضمن عناصر مستوحاة من سيارة بورشه تايكان.

ويستمد الغطاء الخلفي والإطار المعدني من جماليات التصميم الأمامي للسيارة، في حين تحاكي وحدة الكاميرا الخلفية الهيكل السداسي الشكل لعلامة بورشه التجارية، مع تكرار اللون والملمس الأصليين.

ويتميز Magic 6 RSR Porsche Design بشاشة منحنية رباعية من نوع OLED بقياس قدره 6.80 بوصات مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 19.69:9 ودقة قدرها 1280×2800 بكسل ومعدل تحديث تكيفي قدره 120 هرتزًا، مما يوفر أداءً سلسًا مع الحفاظ على عمر البطارية.

وتدعم الشاشة مليار لون حقيقي مع دعم التدرج اللوني الواسع DCI-P3، وهي مجهزة بتقنيات الشاشة لحماية العين Oasis من هونر، ويشمل ذلك مزايا، مثل تعتيم PWM، ووضع حماية العين، وشاشة المساعدة على النوم، وهي محمية بطبقة زجاج Diamond Giant Rhino من هونر.

كما تدعم الشاشة أيضًا تقنية HDR لكل من الصور ومقاطع الفيديو، مع سطوع قدره 1800 شمعة في المتر المربع، وذروة سطوع تصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع لمحتوى HDR.

ويشغل معالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم الجهاز، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Adreno 750.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MagicOS 8.0 المستندة إلى أندرويد 14. ويوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي قدرها 24 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت.

ويأتي Magic 6 RSR Porsche Design بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري للصورة، وعدسة مقربة من نوع بيريسكوب بدقة قدرها 180 ميجابكسل، وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وتتميز العدسة الرئيسية بمستشعر عين النسر المتغيرة الفائقة الديناميكية، وتشتمل على تقنية LOFIC ومستشعر كبير بقياس قدره 1/1.3 بوصة مع فتحة عدسة متغيرة ذكية تتراوح بين F/1.4 و F/2.0، وتتضمن التثبيت البصري للصورة من أجل تحسين جودة الصورة واستقرارها.

ويدعم الهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية، إلى جانب مقاطع فيديو الحركة البطيئة بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدلات إطارات تصل إلى 120/240 إطارًا في الثانية.

ويتميز الجهاز بكاميرا أمامية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة عمق ثلاثية الأبعاد قادرة على تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K مع مزايا متنوعة، ويشمل ذلك تثبيت مقاطع الفيديو بتقنية EIS وتحسين الفيديو والتسجيل المتعدد الكاميرات.

وزودت هونر الهاتف ببطارية قدرها 5600 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقوة قدرها 80 واطًا، كما أنها تدعم الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 66 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

ويشمل الجهاز وضع الشحن الذكي لإدارة البطارية بطريقة فضلى، كما يوفر الهاتف مؤثرات صوتية محسنة مع تأثيرات صوتية من DTS:X Ultra ومكبرات صوت استريو، وهو حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، ويتميز بمنفذ من نوع USB Type-C.