أطلقت شركة آبل الأسبوع الماضي حاسوب MacBook Air الذي يعمل بمعالج M3 الجديد من آبل، ويمتاز بالوزن الخفيف وقوة الأداء، وقد حصل هذا الحاسوب على ترقيات متعددة فيما يتعلق بالأداء والمعالج مقارنةً بالطراز السابق.

من ناحية أخرى، أطلقت شركة Dell مطلع هذا العام حاسوبها المحمول الجديد (Dell XPS 14 (2024 الذي يأتي مع ترقيات في العديد من الجوانب وأبرزها: المعالج.

يُعد كلا الحاسوبين من أبرز الحواسيب المحمولة المناسبة للعمل والإنتاجية والدراسة، ويمتازان بقوة الأداء والتصاميم الأنيقة، والوزن الخفيف، وقد يكون اختيار أحدهما أمرًا صعبًا، ومع ذلك قد يساعد تعرّف أبرز الفروق بينهما في تحديد الحاسوب المناسب لك.

ولمساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة بين حاسوبي MacBook Air M3 و (Dell XPS 14 (2024:

1- كلا الحاسوبين يعملان بمعالجات حديثة:

حصل كل من MacBook Air M3 و (Dell XPS 14 (2024 على ترقيات كبيرة فيما يتعلق بالمعالج؛ إذ يعمل كلاهما بمعالجات جديدة ومتطورة وأسرع من المعالجات التي تعمل بها الطرز السابقة.

إذ يعمل حاسوب آبل MacBook Air بأحدث معالج من آبل وهو معالج M3، الذي يمتاز بأنه أسرع بنسبة قدرها 60% من معالج M1، وأما حاسوب 14 Dell XPS فيعمل بمعالج (Intel Core Ultra 7 155H) الجديد، وتدّعي إنتل أن هذا المعالج يقدم تحسنًا في الأداء بنسبة قدرها 11% مقارنةً بمعالج آبل M3.

ومع ذلك، يقدم كلا الحاسوبين أداءً سريعًا وقويًا ومناسبًا لإنجاز جميع مهام العمل اليومية الكثيفة والمتوسطة والسهلة، كما أن كلا المعالجين يدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي.

2- يتوفر Dell XPS 14 مع شاشة OLED:

مع أن حاسوب MacBook Air M3 يضم شاشة تتمتع بمواصفات قوية لكنه يفتقد إلى مزية أصبحت شائعة بنحو متزايد في عالم الحواسيب المحمولة وهي: شاشة OLED.

تمتاز شاشات OLED بقدرتها على إنتاج اللون الأسود بنحو مثالي؛ مما يعزز التباين بنحو كبير، وهذا بدوره يجعل الألوان الزاهية تبدو أكثر حيوية ووضوحًا. كما أن شاشات OLED تمتاز بإظهار الألوان بدقة عالية جدًا؛ مما يجعلها مثالية لمنشئي المحتوى.

لا يتوفر MacBook Air M3 بشاشة OLED، سواء اخترت الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة أو الذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة. وأما حاسوب Dell XPS 14، فلا يأتي الطراز الأساسي منه مع شاشة OLED، ولكن يمكنك اختيار الطراز الذي يضم شاشة OLED مقابل دفع مبلغ إضافي قدره 300 دولار.

3- يحتوي Dell XPS 14 على شريط تتبع يعمل باللمس:

تمتاز لوحة المفاتيح الخاصة بحاسوب 14 Dell XPS بتصميمها الجميل والمميز؛ إذ تأتي المفاتيح مُتراصّة بجانب بعضها ولا توجد أي مسافة بينها، وتتضمن لوحة المفاتيح لوحة تتبع تعمل باللمس، وتكون مدمجة في مسند المعصم ولا توجد لها حدود ظاهرة.

تتضمن لوحة المفاتيح أيضًا مفتاحًا خاصًا بالمساعد الذكي Copilot من مايكروسوفت، وعند الضغط عليه سينشط المساعد الذكي فورًا لتتمكن من طرح أي أسئلة عليه، والحصول على إجابات بسرعة، وأما حاسوب ماك بوك آير فيتضمن لوحة مفاتيح مريحة تأتي بالتصميم ذاته الذي اعتمدته آبل في الطرز السابقة.

4- يتمتع حاسوب Dell XPS 14 بعمر بطارية أطول من عمر بطارية حاسوب آبل MacBook Air M3:

يمكن لحاسوب آبل MacBook Air M3 الجديد الاستمرار بالعمل مدة تصل إلى 18 ساعة من بث المحتوى في تطبيق Apple TV، ولمدة قدرها 15 ساعة من تصفح الويب عبر شبكات الواي فاي.

أما الطراز الذي يأتي مع شاشة +FHD من حاسوب Dell XPS 14 فيمكن أن يستمر بالعمل مدة تصل إلى 21 ساعة من بث مقاطع الفيديو، وأما الطراز الذي يضم شاشة OLED فيمكنه الاستمرار بالعمل مدة تصل إلى 10 ساعات.

5- السعر:

يُعدّ MacBook Air M3 ميسور التكلفة مقارنةً بحاسوب Dell؛ إذ يباع بسعر يبدأ من 1099 دولارًا، ومقابل هذا المبلغ ستحصل على سعة تخزين قدرها 256 جيجابايت وذاكرة موحدة بسعة قدرها 8 جيجابايت.

يُباع Dell XPS 14 بسعر أغلى بنحو ملحوظ؛ إذ يُباع بسعر يبدأ من 1699 دولارًا، ومقابل هذا السعر ستحصل على الطراز الذي يأتي مع سعة تخزين قدرها 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، ومع ذلك، ما يزال حاسوب MacBook أرخص عند الترقية إلى المواصفات نفسها؛ إذ يصل سعره إلى 1499 دولارًا.

سيصبح MacBook Air M3 أكثر تكلفة إذا كنت تريد الطراز الذي يأتي مع شاشة بمقاس قدره 15 بوصة؛ إذ يبدأ سعر هذا الطراز من 1299 دولارًا، وعند الترقية إلى الطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين بسعة قدرها 512 جيجابايت، وذاكرة موحدة بسعة قدرها 16 جيجابايت سيرتفع السعر إلى 1699 دولارًا.